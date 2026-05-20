今 520 賴清德總統執政滿兩週年，於總統府記者會祭出震撼級育兒利多，宣布將推出「台灣人口對策新戰略」，正式加碼 0 到 18 歲「成長津貼」，每人每月直接發放 5,000 元。政策一出，市場情緒瞬間點燃，指標性少子化概念股麗嬰房（2911）一開盤即強勢攻上漲停板，鎖死在 7.19 元，吸引上千張買單排隊搶購。
🟡 520 超大紅包：0-18 歲成長津貼月領 5,000 元
賴總統表示，少子女化已是嚴峻的國安問題，必須提升至國家戰略。相較於國民黨團先前主張的 0 到 15 歲每月 5,000 元，賴政府版本展現更大手筆，不僅金額維持高標，發放年限更直接延長至 18 歲。
🟡 概念股麗嬰房應聲漲停！社群嗨喊：賴爸爸發錢
受政策大利多激勵，少子化族群成為台股今日焦點。麗嬰房（2911）早盤即跳空大漲，衝上漲停 7.19 元，展現市場對「國家幫忙養小孩」政策的強大信心。
臉書社團「當沖勒戒所」管理員葉育碩也發文評論，這已是「國家級育兒政策」，若家有兩寶，每月可領 1 萬，18 年下來高達 216 萬元。社群媒體瞬間開啟「認親模式」，不少網友開玩笑自嘲：「0 歲 400 個月大的能不能領？」、「賴爸爸給我 5,000」。
🟡 解決「不敢生」痛點？專家：撒錢後需看通膨
賴總統強調，過去「0 到 6 歲國家一起養」力道仍不足，因此擴大至 18 歲。然而，網友對於撒錢政策看法分歧，有人擔憂「錢變薄東西變貴，會不會墊高通膨？」，也有人直言「房價才是核心，房價不動，生孩子心理壓力依然大」。
不少網友認為，每月 5,000 元雖是極具誠意的「大禮」，但年輕人的生育意願仍繫於長期經濟安全感。麗嬰房的漲停代表投資人看好短期內需拉抬，但少子化能否真正反轉，仍需觀察後續完整配套。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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賴總統表示，少子女化已是嚴峻的國安問題，必須提升至國家戰略。相較於國民黨團先前主張的 0 到 15 歲每月 5,000 元，賴政府版本展現更大手筆，不僅金額維持高標，發放年限更直接延長至 18 歲。
- 長期領取： 成長津貼每人每月 5,000 元，部分將設計為「兒童未來帳戶」。
- 金額驚人： 網友試算，單一名子女從出生領到 18 歲，累積金額高達 108 萬元。
- 全面支持： 戰略涵蓋婚育、家庭支持、職場友善及住宅提供，目標讓年輕人「敢婚敢生」。
受政策大利多激勵，少子化族群成為台股今日焦點。麗嬰房（2911）早盤即跳空大漲，衝上漲停 7.19 元，展現市場對「國家幫忙養小孩」政策的強大信心。
臉書社團「當沖勒戒所」管理員葉育碩也發文評論，這已是「國家級育兒政策」，若家有兩寶，每月可領 1 萬，18 年下來高達 216 萬元。社群媒體瞬間開啟「認親模式」，不少網友開玩笑自嘲：「0 歲 400 個月大的能不能領？」、「賴爸爸給我 5,000」。
賴總統強調，過去「0 到 6 歲國家一起養」力道仍不足，因此擴大至 18 歲。然而，網友對於撒錢政策看法分歧，有人擔憂「錢變薄東西變貴，會不會墊高通膨？」，也有人直言「房價才是核心，房價不動，生孩子心理壓力依然大」。
不少網友認為，每月 5,000 元雖是極具誠意的「大禮」，但年輕人的生育意願仍繫於長期經濟安全感。麗嬰房的漲停代表投資人看好短期內需拉抬，但少子化能否真正反轉，仍需觀察後續完整配套。
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