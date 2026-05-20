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三商餐飲：股東紀念品6000元電子券！月月發送優惠 領取資訊一覽

三商餐飲（7705）股東會紀念品領取資訊

▲三商餐飲今年股東會紀念品，透過三商i美食APP領取全年最高價值6,000元電子優惠券。（圖／三商餐飲提供）

滿250元送50元電子現金券！三商巧福、福勝亭、拿坡里適用10品牌

▲王品股東紀念品3000元電子券以「王品瘋美食APP」一鍵領取超方便。（圖／王品集團提供）

王品股東紀念品「3000元電子券」！15.8萬股東：改寫歷史新高

2026各大企業股東紀念品引起大家關注，三商餐飲115年股東會紀念品今（20）日公布，將發出全年最高優惠價值上看6000元大禮包，官方表示，今年全面採用數位化發放機制，股東持股不限股數，皆可透過「三商i美食APP」領取旗下10大品牌電子優惠券，爽吃三商巧福、福勝亭、拿坡里披薩炸雞等10大品牌優惠。三商餐飲公告115年股東會紀念品方案，今年全面採用數位化發放機制，股東持股不限股數，皆可透過「三商i美食APP」領取旗下10大品牌電子優惠券，全年最高優惠價值上看6000元。三商餐飲表示，本次股東會紀念品領取期間為2026年5月15日至6月25日，採「月月發送」方式進行，自2026年7月1日起至116年6月30日止，每月1日發送10張「滿250元送50元電子現金券」，涵蓋旗下10個餐飲品牌，等同每月可享500元優惠、全年最高價值達6000元。根據公告，股東須於2026年5月15日至6月25日期間，完成「三商i美食APP」下載、註冊及線上驗證程序後，即可完成領取。股東會現場將不另行發放實體紀念品。適用期間：2026年7月1日至116年6月30日每月1日發送，使用期限為發送日起40天領取期間：2026年5月15日至115年6月25日領取方式：1、前往驗證網站完成驗證2、下載並註冊「三商 i 美食 APP」3、掃描QR Code完成領取。三商餐飲今年股東紀念品，適用品牌包括：拿坡里披薩・炸雞、三商巧福、福勝亭、品川蘭、三商鮮五丼 等旗下品牌，推薦股東可依日常聚餐、外食與家庭用餐需求彈性使用，享受多品牌餐飲優惠體驗。三商餐飲表示，近年持續深化會員經營與數位轉型，目前「三商i美食APP」已累積百萬級會員規模，此次股東紀念品全面電子化，除提升領取便利性，也可結合會員經營、數位行銷與回購機制，進一步強化 OMO（線上線下整合）消費體驗。業者進一步透露，相較傳統一次性實體紀念品，此次改採「月月發送」模式，希望提升股東與品牌間的長期互動，也讓股東能持續感受旗下多品牌餐飲服務與優惠內容。王品集團2026年股東會紀念品發出價值3000元大禮包，今年首推全面改用電子券，包括全集團門市適用200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，透過「王品瘋美食APP」可一鍵領取超方便；2026年王品股東人數衝上15.8萬人，再次改寫歷史新高。