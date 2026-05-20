美國總統川普近日在川習會後受訪談到台灣議題表示，不願意跑到9500英里遠的地方打仗，也不希望看到有人獨立，引起外界熱議。而根據外媒報導，習近平九月也將訪問美國。對此，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，川習會雖未談成台灣議題，但美國取得多項經貿利益後，中國勢必要求台灣問題的談判空間，台灣也須警惕美中「建設性戰略穩定關係」的新定位。

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趙春山近日受訪提到，雖然川習這次在北京沒有對台灣問題達成協議，很多問題準備在後續美中高峰會處理，台灣仍要特別注意，中國所宣傳的美中「建設性戰略穩定關係」新定位。此次美中會面下，美國幾乎得到所有「5B」（波音飛機、美國牛肉、大豆，以及設立投資委員會和貿易委員會）需求，雙方必然會談到中國「3T」（關稅、科技和台灣）需求裡最重要的台灣問題。

趙春山也認為，中國不可能讓美國得到所有的利益，而在台灣問題上卻沒獲得任何談判空間。從習近平2012年就任至今，美中關係確實起起伏伏，經歷中國氣球事件、時任眾議院議長裴洛西訪台，都使得中美雙邊關係倒退。而這次中國強調未來3年的穩定，是因為川普是不可預測的政治人物。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...