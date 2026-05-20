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俄羅斯總統普丁19日深夜抵達北京，今（20日）在人民大會堂與中國國家主席習近平會面。普丁稱習近平是親愛的朋友，「一日不見如隔三秋」，邀請他明年訪問俄羅斯。綜合今日俄羅斯、中國央視報導，普丁今日上午抵達人民大會堂，與中方官員握手致意，並在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗司禮大隊，歡迎儀式上，中國人民解放軍軍樂團奏響《歌唱祖國》、《莫斯科郊外的晚上》。這是普丁第25次到訪中國。普丁與習近平在人民大會堂福建廳舉行會談，普丁稱習近平是「親愛的朋友」，「此情此景很適合引用一句中國諺語『一日不見，如隔三秋』，我們確實非常高興能見到您，親愛的朋友，我誠摯邀請您明年到訪俄羅斯聯邦」。習近平表示，25年前，中俄兩國簽署睦鄰友好合作條約，以法律形式確立了長期睦鄰友好、全面戰略協作的制度基礎，中俄關係從此實現跨越式發展。當前國際格局發生很大變化，世界面臨倒退回叢林法則的危險。在此背景下，《中俄睦鄰友好合作條約》的先進性、科學性和現實價值愈加凸顯。中方支持《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，將同俄方一道恪守條約精神，堅定推進中俄「背靠背」戰略協作。習近平説，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為我們能夠以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，能夠以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。習近平説，當前，國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，但求和平、謀發展、促合作仍是民心所向、大勢所趨。作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄兩國要著眼戰略長遠，以更高品質的全面戰略協作助力各自國家發展振興，推動構建更加公正合理的全球治理體系。普丁表示，25年來，俄羅斯和中國之間的貿易額增長了30多倍。《俄中睦鄰友好合作條約》是各領域合作發展的基礎。俄中兩國人文交流關係發展迅速，在習近平的倡議下，兩國公民實現了互惠免簽，這為加強人文交流提供了額外動力。我們肯定會繼續保持這一政策。普丁也表示，在中東危機背景下，俄羅斯繼續扮演可靠能源供應國的角色，而中國則是負責任的消費者。普丁也確定，將會參加今年秋季在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。