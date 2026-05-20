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韓國政府對動用緊急調解權相當慎重

即使韓國政府介入斡旋，三星電子勞資談判依舊宣告破裂，工會宣布明（21）天將如期啟動總罷工。對此，韓國總統府回應表示深感遺憾，敦促勞資雙方繼續全力以赴溝通以致達成協議。韓國僱傭勞動部也稱將堅持到最後，最大限度提供支援讓勞資自主協商解決分歧。對於政府是否會動用緊急調解權介入喊停罷工，僱傭勞動部並未給予正面答覆，僅說現在討論緊急調解權「為時尚早」。根據《韓聯社》報導，在工會宣布將在21日啟動總罷工後，韓國僱傭勞動部表示，距離罷工還有一些時間，勞資雙方仍有機會對話，韓國僱傭勞動部強調將不拘泥於形式，在最大限度內提供支援，希望雙方透過對話解決分歧是目前的最高原則。被問及是否可能動用緊急調解權，韓國僱傭勞動部回應說「在這個階段討論此事還為時尚早」，對於記者進一步追問，韓國僱傭勞動部發言人未再給予答覆，也並未回答總罷工一旦展開，僱傭勞動部將採取何種方式因應。韓國僱傭勞動部重申，目前勞資雙方的爭議點其實已經大幅縮小，現在仍是須持續努力對話的階段。韓國法律規定，若罷工可能嚴重影響國民生活或國家經濟，僱傭勞動部長可啟動緊急調解權介入，一旦動用緊急調解權，罷工將立即中止喊停，且30天內不得恢復。緊急調解權如同韓國政府應對罷工的尚方寶劍，然而，就因為威力強大，且可能與勞動權產生衝突，韓國歷史上僅有4次啟動緊急調解權介入罷工的紀錄，最近的一次是在2005年大韓航空飛行員罷工，韓國政府對於動用緊急調解權的態度也是相當慎重。