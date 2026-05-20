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自俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭以來，中國一再宣稱在該衝突中保持中立。不過路透社獨家披露，解放軍去年底在中國境內秘密訓練約200名俄羅斯軍人，其中部分人員隨後已返回烏克蘭前線參戰。路透社引述三家歐洲情報機構說法以及文件指出，中國解放軍去年底在境內秘密培訓了約200名俄羅斯軍事人員，該培訓課程以操作無人機為核心，詳細記載在2025年7月2日由俄中高階軍官在北京簽署的一份俄中雙語協議中。據該協議內容，約200名俄羅斯士兵將在包括北京和東部城市南京在內的軍事設施接受培訓。情報消息來源指出，隨後實際在中國受訓的人數與此相當。協議同時指出，數百名中國士兵也將在俄羅斯的軍事設施接受培訓。一名情報官員表示，中國透過在行動與戰術層面培訓俄羅斯軍事人員，進而讓其投入烏克蘭戰場，這顯示中國對俄烏戰爭的直接參與程度，遠比此前外界所知的還要深。俄羅斯與中國國防部並未回應路透社針對本文細節的置評請求。中國外交部在給路透社的一份聲明中表示：「在烏克蘭危機上，中方始終秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，這是一貫且明確的，國際社會有目共睹。有關各方不應刻意挑動對抗或推卸責任。」視俄羅斯為重大安全威脅的歐洲各大國，一直警惕地密切關注著俄羅斯與中國之間日益緊密的關係。中國是全球第二大經濟體，同時也是歐盟重要的貿易夥伴。中俄兩國在2022年俄羅斯入侵烏克蘭前幾天宣布建立「無上限」的戰略夥伴關係，並承諾舉行軍事演習以演練兩軍的協同作戰能力。在西方試圖孤立俄羅斯之際，中國透過採購其石油、天然氣和煤炭，為俄羅斯提供了一條經濟命脈。中國領導人習近平預計將於週二和週三接待俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），而這距離美國總統川普（Donald Trump）高調出訪中國還不到一週。這是普丁第25次訪問中國，儘管西方國家不斷促請北京施壓莫斯科以結束在烏克蘭的戰爭，中俄兩國將普丁的這次出訪視為雙方「全天候」夥伴關係的進一步證明。