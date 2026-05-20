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▲庭瑄激動喊：「我的孩子終於生出來了！」（圖／翻攝自庭瑄IG@hsuan900319）

前Popu Lady成員庭瑄（陳庭瑄）淡出演藝圈多年後，在男友陳柏霖的支持下，近年轉往插畫創作發展，經營個人品牌「Maison Nuts堅果公寓」，如今終於迎來重要成果。她近日推出首本兒童繪本《最棒的生日蛋糕》，還在社群激動寫下：「我的孩子終於生出來了！」讓不少粉絲第一時間誤以為是懷孕生子，結果真相曝光後，仍吸引大批網友獻上祝福。庭瑄自從淡出演藝圈後，鮮少出現在螢光幕前，反而逐漸將重心投入插畫與角色創作，她以「堅果公寓」為核心，慢慢建立屬於自己的療癒風格，這次更以筆名「Tinsy」推出首本童書《最棒的生日蛋糕》，正式跨界成為童書創作者，她特地選在角色「獨巧獸」生日當天上市，對她而言別具意義，也像完成多年夢想。而這本繪本背後的重要推手，其實正是交往多年的男友陳柏霖，根據《鏡週刊》報導，協助庭瑄出版作品的公司，正是陳柏霖旗下的「無敵影業」，男方低調在背後支持女友創作，也被外界視為另類「愛的結晶」，事實上2人自電影《變身》結識後，感情一直相當穩定，去年甚至還曾傳出即將結婚，不過當時已遭陳柏霖否認。據悉，庭瑄的母親本身是幼兒園園長，因此她從小便經常接觸小朋友，也對說故事與繪畫產生濃厚興趣，她透露媽媽每年都會替自己準備生日蛋糕，因此也成為這次繪本的重要靈感來源，她認為「最棒的生日禮物，是有人能一起分享快樂」，因此整本作品也充滿溫暖與療癒氛圍，希望帶給讀者單純幸福的感受。庭瑄也分享，自己從2022年開始經營「堅果公寓」，一路經歷角色重畫、設定修改與內容調整，才終於完成實體作品，她甚至親自前往印刷廠監工，看著書本一頁頁印製出來時，感動直呼「像做夢一樣」，她也笑說自己還特地向印刷廠收藏對色樣本：「這就是創作者的小浪漫。」如今成功推出首本童書，也讓不少粉絲看見她不同於偶像時期的新面貌。