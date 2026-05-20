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還原「500萬送官邸」過程 廖俊松自爆：回家痛哭了3天

「王永慶理念」掛嘴邊 怒批鄭收錢還亂搞

痛批鄭文燦「辦事不力」 開發案卡關全怪他

監聽譯文曝光 曾向林美珠求援

前海峽交流基金會董事長、前桃園市長鄭文燦涉貪案持續延燒，桃園地院19日再度開庭審理。被視為全案「關鍵污點證人」的75歲地主代表廖俊松，在庭訊中情緒數度失控，不僅怒批鄭文燦「嘴巴講講、做歸做、吃歸吃」，更直言「如果不是鄭收錢，開發案早就過了」，當庭砲火猛烈。廖俊松在庭上首度完整還原2017年9月14日晚間送錢經過，他證稱，當晚接近10點時，自己與兒子廖力廷帶著裝有500萬元現金的黑色提袋，前往鄭文燦官邸。廖表示，當時得知鄭文燦即將返家，便先把兒子支開，獨自在會客室等待。但因內心極度不甘願，乾脆將裝錢的提袋「隨便亂丟」，正好丟在鄭文燦平時座位下方。待鄭文燦進門後，廖俊松隨即提出2大訴求，包括希望桃園市府在內政部都委會審查時，能替華亞科技園區東側9.12公頃農地變更案積極發言支持；另外，也希望未來能採由百餘名地主「自辦市地重劃」，而非政府主導的區段徵收。廖俊松指出，離開前還刻意用右手比出「5」的手勢揮動，暗示袋內金額就是500萬元。他強調，自己清楚看到鄭文燦點頭示意，因此確信對方知道袋子裡裝的是現金，而且當場並未拒絕，也沒要求把錢拿回去。廖俊松更坦言，回家後內心極度痛苦，「痛哭了3天」，因為自己一直看不起送紅包、送現金這種文化。廖俊松庭上提到，自己長年跟隨台塑創辦人王永慶身邊，深受其理念影響，認為拚經濟應該靠專業與效率，而不是靠送禮、送紅包。他痛批，鄭文燦身為市長，本來就有責任協助有利國家經濟的開發案，「根本不該收錢」。廖俊松還爆料，鄭文燦當時向他承諾，會親自向中央溝通，甚至聲稱該案可列為「國家重大建設」。但他也當庭吐槽，這種只有9.12公頃的小型農地變更案，「說是國家重大建設根本笑死人」，直批鄭文燦根本是在吹牛，要像台塑六輕投資1兆數千公頃規模、華亞科技園區一期150公頃等，那才叫作國家重大建設。廖俊松進一步怒轟，鄭文燦收錢後卻「亂搞」，堅持把9.12公頃農地，與旁邊擁有2萬多座墳墓的41公頃土地綁在一起開發，導致整體進度嚴重延宕。他質疑，一旦涉及大規模墓地遷葬，未來抗爭恐怕100年都處理不完，痛批鄭文燦「辦事不力」，根本是在欺騙地主與廠商。廖俊松也提到，原本推動中的5.13公頃變更案，其實早已取得百分百地主同意，本應順利推進，依法送往內政部審查，現今卻因鄭文燦涉貪案遭牽連卡關，讓他只能痛苦地向華亞園區上百家廠商與地主道歉，如此促進國家高科技產業發展的好事也就此延宕。庭訊中，法院也曝光一段監聽譯文，內容顯示，廖俊松曾致電前勞動部長林美珠，透露自己察覺遭調查局監聽，還曾寫信給時任法務部長邱太三，明說了：「桃園調查站不要亂搞我！」並希望中央高層能施壓。廖俊松在通話中聲稱，自己是在替國家拚經濟，也經手許多敏感內幕，不該遭司法單位干擾，更不該被監聽自身秘密。由於廖俊松庭訊期間情緒波動劇烈，審判長最後考量其身心狀況，宣布暫停詰問，全案將於6月9日再開庭。