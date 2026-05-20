勞動部新制上路！為了減輕失業勞工子女就學的負擔，勞動部正式修改規定，將「子女就學補助」轉型為「生活扶助金」，新制預計於8月1日正式上路，若屬於「獨力負擔家計」，加上教育部私大減免，補助最多可破5萬元，《NOWNEWS》整理誰可以領、怎麼領、申請時間一文看懂。
勞動部新規上路！8/1起可領「生活扶助金」
勞動部「生活扶助金」申請8月1日正式上路，非自願離職失業勞工，且子女就讀國內高中職或大專校院「具有正式學籍」，即可提出申請
◾公立高中職：補助4000 元
◾私立高中職：補助 6000 元
◾公立大專校院：補助1萬5000 元
◾私立大專校院：補助2萬6000 元
若為「獨力負擔家計」（離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等），或是子女有2人以上就讀大專校院」的失業勞工，補助金額將會再加給2成。若以就讀私立大專院校為例，補助2萬6000元再加2成，每名子女可領到3萬1200元。
可合併教育部私大減免，補助最高衝5萬元
勞動部也說明，許多勞工遭資遣後，家庭經濟頓失依靠，雖然目前可申請失業給付或職訓生活津貼，但補助仍有上限。為了進一步減輕失業家庭負擔，勞動部與相關單位研議後，決定自下學期起，調整「失業勞工子女就學補助」規定，未來將不再排除與其他補貼、減免併領。
也就是說新制上路後，若失業勞工子女就讀私立大專校院，除了可享教育部現行私立大專學雜費定額減免1.75萬元外，也能同步請領勞動部的失業勞工子女生活扶助金。
以符合「獨力負擔家計」或「兩名以上子女就讀大專校院」資格者為例，勞動部還會額外加發2成補助，讓生活扶助金最高提高至3萬1200元。若再加上教育部1.75萬元減免，單名學生合計補助金額可達4萬8700元。
生活扶助金誰可以領？失業就可以領嗎？
申請人主要需要符合兩個條件，分別為「非自願離職失業勞工」，以及子女就讀國內高中職或大專校院並具有「正式學籍」。
生活扶助金怎麼領？申請時間？
新方案自115學年度、8月1日生效，今年度下學期就能申請。受理申請期間配合學校開學時間，依照勞動部公告為準，若有相關需求者，亦可撥打勞動部免付費服務電話1955詢問相關事宜。
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勞動部「生活扶助金」申請8月1日正式上路，非自願離職失業勞工，且子女就讀國內高中職或大專校院「具有正式學籍」，即可提出申請
◾公立高中職：補助4000 元
◾私立高中職：補助 6000 元
◾公立大專校院：補助1萬5000 元
◾私立大專校院：補助2萬6000 元
若為「獨力負擔家計」（離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等），或是子女有2人以上就讀大專校院」的失業勞工，補助金額將會再加給2成。若以就讀私立大專院校為例，補助2萬6000元再加2成，每名子女可領到3萬1200元。
勞動部也說明，許多勞工遭資遣後，家庭經濟頓失依靠，雖然目前可申請失業給付或職訓生活津貼，但補助仍有上限。為了進一步減輕失業家庭負擔，勞動部與相關單位研議後，決定自下學期起，調整「失業勞工子女就學補助」規定，未來將不再排除與其他補貼、減免併領。
也就是說新制上路後，若失業勞工子女就讀私立大專校院，除了可享教育部現行私立大專學雜費定額減免1.75萬元外，也能同步請領勞動部的失業勞工子女生活扶助金。
以符合「獨力負擔家計」或「兩名以上子女就讀大專校院」資格者為例，勞動部還會額外加發2成補助，讓生活扶助金最高提高至3萬1200元。若再加上教育部1.75萬元減免，單名學生合計補助金額可達4萬8700元。
生活扶助金誰可以領？失業就可以領嗎？
申請人主要需要符合兩個條件，分別為「非自願離職失業勞工」，以及子女就讀國內高中職或大專校院並具有「正式學籍」。
生活扶助金怎麼領？申請時間？
新方案自115學年度、8月1日生效，今年度下學期就能申請。受理申請期間配合學校開學時間，依照勞動部公告為準，若有相關需求者，亦可撥打勞動部免付費服務電話1955詢問相關事宜。