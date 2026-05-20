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第一金控（2892）股價賣壓較重，今（20）日盤中最低來到27.55元，跌幅近半根停板。不過觀察成交量，截至下午1點成交量突破15萬張，明顯高於前一日的2.8萬張，顯示交投氣氛熱絡。第一金公告財報，4月合併營收73.22億元，創2025年8月以來新高，月增15.4%、年增41.98%；2026年前4個月營收約266.21億，年增22.6%。董事會日前通過並宣布每股配發1.3元現金股息，首度「全配現金」，也是首度配發最高紀錄。不過今日第一金股價遇壓，市場認為市是對「公公併」與後續「公民併」的想像空間與不確定性，對此，第一金回應「金融公民併購乙案，本公司聲明目前無此規劃。」第一金表示「有關四家公股金控旗下投信子公司合併案，目前尚在研議中，惟就投信事業不管是資產或獲利占比，占金控比重皆低於1.5%，對本公司影響甚微。」先前財政部推動公股金融整併再進一步，公股投信「四合一」整併案方向大致底定，將由第一金控主導，整合旗下第一金投信，並結合兆豐金、合庫金及華南金旗下投信子公司。市場傳出，未來股權配置可能為第一金持股50%、兆豐30%、合庫10%、華南永昌10%。財政部表示，目前相關整併作業正積極推進中，將以保障員工工作權為優先，並秉持合意、共識原則進行，希望藉此提升公股金融機構競爭力，擴大市場規模與整體綜效。除了「公公併」外，市場也關注財政部首度明確釋出「公民併」方向。財政部指出，未來將督促各公股銀行，在確保公股經營權前提下，評估與具綜效的民營金融機構合作或整併的可能性，同時兼顧股東、員工及客戶權益。