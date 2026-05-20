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國際大規模擴散風險低 專家：目前僅存在區域內

剛果民主共和國今年5月出現本迪布焦型（Bundibugyo）伊波拉病毒感染疫情，截至5月16日，已造成超過80名死亡案例，並有246名疑似確診。鄰近的烏干達也出現2例確診案例，患者均曾前往剛果民主共和國。而根據台灣科技媒體中心（SMC）訪問專家，大規模擴散風險被評估為低。根據SMC詢問國立台灣大學公共衛生學院副教授吳亞克（Andrei R. Akhmetzhanov）意見，因為伊波拉病毒目前已知有6種，其中4種曾造成人類疾病；此次疫情是由相對少見的伊波拉病毒「本迪布焦型（Bundibugyo）」所引起。吳亞克說，台灣過去未曾發生任何伊波拉疫情，伊波拉病毒主要透過直接接觸感染者的體液傳播，並無空氣傳播。當前疫情傳入台灣的風險被評估為極低，但並非為零，主要風險是透過旅遊傳入。在國際層面，吳亞克提到，大規模擴散風險被評估為低。就目前已通報的病例數與跨國境傳播情形而言，只存在區域內擴散的風險。民眾的憂慮多源自與2013至2014年西非疫情的比較，該次疫情造成逾2萬8600例中逾1萬1300例死亡。對於民眾如何自保，吳亞克認為，前往疫區時，應避免接觸疑似病例，並盡量避免前往當前疫情熱區為宜。若無法避免，返國後應自我健康監測，出現症狀時就醫。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則說，WHO雖然已經發布全球警示，但實際上要全球流行病不容易，因為在那些疫區國家進出的人數相對少，但邊境管制仍是最重要的。伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起，潛伏期2至21天，初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。疾管署說明，目前尚無針對該病毒的治療方法或疫苗，提醒醫護人員，如遇有相關症狀且符合通報定義之疑似個案，應於24小時內通報，並採取嚴格的感染管制措施。