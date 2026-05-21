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節氣小滿由來是什麼？為什麼叫小滿？

▲小滿代表著夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟，只是小滿，還未大滿，故作此稱。（圖／取自pixabay）

今天小滿不要熬夜加班！犯「7禁忌」影響整年財運

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小滿禁忌1：忌露肚臍

◼︎ 小滿禁忌2：忌生冷飲料

◼︎ 小滿禁忌3：不要浪費米食

◼︎ 小滿禁忌4：禁吃助溼食物

◼︎ 小滿禁忌5：少熬夜

◼︎ 小滿禁忌6：不要吃隔夜菜

◼︎ 小滿禁忌7：不宜加班

▲命理專家建議，小滿當日應避免過度加班，最晚在晚間 9 點前回到家中休息，以符合養生與保養精氣神的原則。。（圖／取自Unsplash）

2026小滿後「病符星接力」水火對衝！4生肖事業運慘了

◼︎ 生肖牛

◼︎ 生肖雞

◼︎ 生肖蛇

◼︎ 生肖猴

▲2026年小滿過後，不只丙午年極陽火勢漸強，本身屬水的病符星也開始影響事業宮，水遇強火的狀態容易形成「事業表面忙碌、內裡虛耗」的局面。（圖／取自pixabay）

2026節氣小滿於今（21）日到來，小滿代表著稻穗逐漸飽滿，但尚未完全成熟之時，正值初夏也是萬物生機旺盛的時期。根據命理專家小孟老師、柯柏成表示，，將有「表面忙碌、內裡虛耗」情況。小滿是二十四節氣中的第八個節氣，也是夏季的第二個節氣，通常落在每年國曆5月20日至22日間，太陽到達黃經60度則為小滿。小滿代表著夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟，只是小滿，還未大滿，故作此稱。小滿不只象徵稻穀行將結實之時準備到來，也是梅雨季節開始，使得空氣中時常瀰漫著潮濕悶熱的感覺，也標示著即將正式進入夏季。節氣小滿正值初夏，氣候濕熱且易有梅雨。民眾應注意防濕寒、忌浪費、養心氣等原則，在傳統民俗中強調「天道忌滿」的哲理，做事適可而止、不宜貪求。對此，命理專家小孟老師、柯柏成盤點以下7點禁忌，包括忌露肚臍、忌喝冷飲、不浪費米飯、禁吃助溼食物、少熬夜、不加班、不吃隔夜菜等，如誤踩禁忌不只會危及來年運勢，也可能影響身體健康。小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍被涼風或者冷氣吹入，導致溼氣入體影響健康。小滿天氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。小滿當天禁吃助溼食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦、蟹，以免引發溼疹、風濕疹。小滿日，晝長夜短，氣溫逐漸升高，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞，若熬夜容易引發便秘、頭髮癢、喉嚨不適。小滿天氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，因此隔夜菜容易滋養病菌，吃下後容易導致腸胃炎或腹瀉。小滿當日應避免過度加班，最晚在晚間 9 點前回到家中休息，以符合養生與保養精氣神的原則。針對小滿節氣後運勢，紫微斗數老師姚本軍表示，在紫微斗數中2026年小滿過後，不只丙午年極陽火勢漸強，本身屬水的病符星也開始影響事業宮，水遇強火的狀態容易形成「事業表面忙碌、內裡虛耗」的局面，點出4生肖「牛、雞、蛇、猴」需特別注意。對生肖牛而言，病符星會讓原本穩定推進的工作模式出現鬆動。牛者向來以耐力與持續力見長，但在丙午年的高節奏環境中，容易被迫加速或臨時調整方向，導致既有的規劃被打斷。表面上看是事情變多，實際上是能量被分散，做了很多卻難以累積成有效成果。外界也可能出現反覆指令或資源調整，使牛者感到「明明在努力，卻抓不住重點」。不過換個角度看，這也逼著牛者重新檢視流程與分工，學會刪減低效環節，讓穩定不再只是撐住，而是更精準地運作。生肖雞在這個結構中，會更明顯感受到「被檢視與被消耗同時發生」。雞者重視表現與品質，但病符星容易讓身心狀態起伏，影響專注力與穩定度。再加上丙午年的外在曝光增加，容易出現一邊被期待、一邊感到吃力的情況，例如重要任務接手後，執行過程卻因細節干擾而反覆修正。這種壓力若處理不好，會轉為自我懷疑；但若能把焦點放在節奏管理與優先順序，反而有機會在壓力中重新建立更精煉的工作方法，讓專業被重新定義。對生肖蛇來說，火氣本就同頻，丙午年會放大行動力，但病符星同時帶來「過度運轉後的虛耗」。蛇者容易在前段快速切入、承接多項任務，甚至同時開展多個方向，但中後段會出現能量回收不足的情況，導致執行品質下降或後繼乏力。外界變數一旦增加，就會放大這種落差。這一年真正的機會，在於學會節制與聚焦，把資源集中在最具確定性的項目，避免因為分散而讓優勢被稀釋，讓「快」轉化為「準」。生肖猴則會呈現出「環境變動頻繁，自己卻難以跟上節奏」的感受。猴者擅長應變，但病符星會削弱這種靈活性，使反應速度與判斷力出現延遲，特別是在多方協調或快速決策的場景中，容易感到卡頓或資訊過載。再加上外界條件反覆，例如合作對象變動、專案方向調整，都會讓原本的優勢被干擾。不過這也提供一個重新校準的契機，讓猴者從過度依賴即時反應，轉向建立更清晰的判斷框架與流程，讓應變變得有依據，而不是只靠直覺。