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曹興誠：台灣半導體技術是付錢向美國買下的

曹興誠：台積電閉口不談技術來源有原因 當年「化公為私」引質疑

川普一再指控 曹興誠要行政院開國際記者會澄清

美國總統川普日前接受《Fox News》專訪再度指控台灣偷走美國的半導體產業，而這已不是川普提出如此論調。對此，聯電創辦人曹興誠今（20）日重話抨擊台灣政府和台積電，質疑他們至今對於的指控全無澄清，失職、失能極其嚴重，他更要求行政院應召開國際記者會澄清，以正視聽。曹興誠也還原台灣晶片產業歷史，直言或許台積電當年「化公為私」有爭議，所以才閉口不談技術來源。曹興誠今發文指出，台灣的半導體技術當初是向美國購買的。雙方於 1976 年 3 月 5 日，由工業技術研究院（工研院）代表台灣與美國 RCA 公司正式簽署合約，合約為期 10 年。合約金額為 350 萬美元，分為2部分：技術移轉費 250 萬美元和技術授權金 100 萬美元。在當時台灣國民平均年所得不到 400 美元的年代，這是一筆極為龐大的國家賭注。政府當年為整個「積體電路計畫」編列了約 1,000 萬美元（約合當時新台幣 4 億元）的專案預算，除了支付給 RCA 的 350 萬美元技術費用外，其餘資金則用於興建台灣第一座 3 吋晶圓「示範工廠」，以及分批派遣年輕工程師（包括我，史欽泰、曾繁城、劉英達、蔡明介等20餘人）前往美國 RCA 總部接受實地培訓。曹興城說，台灣 1976 年向 RCA 購買的是 7 微米的 CMOS 技術，而當時美國尖端技術是 3.5 微米的 NMOS 技術。我們所以選擇 CMOS ，一是因爲購買 CMOS 技術的費用便宜，二是 CMOS 較省電，適合用於低階消費性產品，可以配合台灣消費電子業的發展。 3 吋晶圓廠和 7 微米技術可說非常低微的起步。但工研院電子所的這座「示範工廠」示範得相當成功，於是政府決定，由電子所技術移轉給 1980 年成立的聯華電子公司，另行建立 4 吋晶圓廠，以走向民間和商業化。為了支付工研院的技術移轉，聯電成立時免費給了經濟部 15% 的技術股。曹興誠提到，接著，聯華電子公司他的帶領下，於 1983 年就創造了每股近 7 元的淨利，並在 1985 年成功上市。受到聯電成功的激勵，1983 年，政府決定在工研院內，再建一座 3 微米技術的 6 吋晶圓示範工廠。投入了經費約 1 億美元，花費 4 年，研發完成了 3 微米技術同時培養出了約 400 名工程師。 1987 年，這些工程師全數「轉進」新成立的「台灣積體電路公司（台積電）」，並回頭「租用」該示範工廠，讓台積電成立的第一天就擁有了 3 微米的進步技術和嶄新的可以商業化的工廠。曹興誠補充表示，台積電租用工研院「示範工廠」的費用極為低廉，每年僅 200 萬美金，事先還由經濟部支付給台積電 700 萬美元當成「研發費用」，等於讓台積電無償使用「示範工廠」 3 年半，這就是台積電業務一開始就能順利起飛的原因。台積電以這樣的方式「取得」了 3 微米技術和工廠，而當時張忠謀先生同時兼任工研院和台積電的董事長，當然有「化公為私」的爭議，而曹興誠當年就公開提出質疑，要求聯電可以參與「租用」的比價競爭；結果遭到政府打壓，還差點因此被聯電董事會解聘。曹興誠認為，或許因為如此，台積電對於其技術來源始終避而不談，面對美國一再侮辱台灣偷竊美國技術，台積電也默不作聲。面對川普論調，曹興誠怒批，川普一再指責台灣偷竊美國半導體技術，後果相當嚴重。除了外交上的不友善，川普也以此為藉口，逼迫台灣去美國設廠，以求拆除台灣的「矽盾」。台灣不宜再悶著頭挨罵，不敢辯駁。因此，他要強烈建議行政院、工研院、台積電，針對台灣半導體技術的來源和多年來台灣不斷投入鉅額資源、艱苦研發的經過，召開國際記者會詳細說明，以正國際視聽。