日前韓國電子競技協會公布9月名古屋亞運《英雄聯盟》國家隊成員，T1 戰隊前世界冠軍組合「ZOFGK」中，唯獨打野 Oner 沒有入選，粉絲替他感到遺憾之際，竟發現 Oner 在公佈名單當天進行多場積分對戰，不僅豪取5連勝，甚至有一場對位韓國隊正選打野 Canyon ，僅耗時16分鐘就讓對方投降，網友開玩笑稱「回積分場用實力洩憤」。
2022年杭州亞運，韓國 LOL 國家隊打野由 Kanavi 擔綱，今年名古屋亞運，韓國電子競技協會在歷經多關選拔後，決定由 GENG 打野 Canyon 出征，相比於 Faker 第3次披上國家戰袍，Zeus、Keria 二度參加亞運，Gumayusi 首次入選，當年紅極一時的「ZOFGK」，Oner 成為唯一尚未參與國家隊的成員。
事實上，撇除參與國際賽取得佳績能夠減免韓國兵役，Oner 在2025年受訪就曾明確表達想替國家隊爭取榮譽，「我希望能將太極圖標誌掛在胸前，代表國家出賽，日後會不斷增強自己的實力，希望能爭取資格」；這段在 S15 世界賽之後的訪談內容，本次亞運名單公佈後，再次被粉絲挖出來回顧。
值得注意的是，有網友透過戰績網發現，Oner 在韓國國家隊公佈名單當天，曾用個人帳號（오 너）進行5場積分賽，5場都以打野位置拿下勝利，其中一場使用娜菲芮碰上 Canyon（JUGKlNG）的杰西，甚至以7/0/3的戰績，讓對手16分鐘就按下投降；但仍要強調，韓國隊成員是由協會選拔決定，和 Canyon 本人無關，網友也呼籲粉絲無需攻擊任何選手。
許多粉絲開玩笑猜測，Oner 是否因為入選國家隊，在積分場大殺四方，但確實以 Oner 的知名度和生涯榮耀，未能替國家效力，會讓電競迷們感到可惜，期盼未來還有機會看見 Oner 穿上國家隊戰袍，甚至「ZOFGK」重新合體的一天。
我是廣告 請繼續往下閱讀
值得注意的是，有網友透過戰績網發現，Oner 在韓國國家隊公佈名單當天，曾用個人帳號（오 너）進行5場積分賽，5場都以打野位置拿下勝利，其中一場使用娜菲芮碰上 Canyon（JUGKlNG）的杰西，甚至以7/0/3的戰績，讓對手16分鐘就按下投降；但仍要強調，韓國隊成員是由協會選拔決定，和 Canyon 本人無關，網友也呼籲粉絲無需攻擊任何選手。
許多粉絲開玩笑猜測，Oner 是否因為入選國家隊，在積分場大殺四方，但確實以 Oner 的知名度和生涯榮耀，未能替國家效力，會讓電競迷們感到可惜，期盼未來還有機會看見 Oner 穿上國家隊戰袍，甚至「ZOFGK」重新合體的一天。