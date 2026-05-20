我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會人事風波延燒2月，昨又爆出調查小組成員李德維和基金會槓上風波。遭指控涉入財政紀律案件的國民黨副主席蕭旭岑昨爆料，代理執行長戴遐齡並未把報告給調查小組，更稱增選新董事人員違法。對此，馬英九基金會今（20）日又發出聲明，直呼蕭旭岑說法並非事實，要他別傳播錯誤訊息、混淆視聽。蕭旭岑昨接受《千秋萬事》專訪時，指出調查小組非常審慎，聽說還要再約談代理過執行長過的高華柱，更聽說代理執行長戴遐齡尚未將4月13日公布的調查資料交給調查小組，他也有點不解「如果馬英九基金會希望此事有結果，那為何又不把資料給調查小組？我也不知道是什麼情況」，對於增補新的董事成員，蕭旭岑也提醒違法。馬英九基金會稍早發出聲明，上述說法並非事實。本會曾多次於4月8日、4月14日、4月17日三度將相關物證資料，完整提供給三人調查小組及本會董事做為調查參考，而且本會相關同仁也都準備好隨時接受調查小組約詢。另本基金會擬增聘新董事，均依據「財團法人法」以及主管機關之函釋辦理。於任期中增聘章程內人數之新董事需召開董事會，並由本屆董事會進行表決，投票通過後才得聘任，且增選之董事任期與本屆董事相同。因此，本會於董事任期中依章程增聘新董事均符合相關規定，蕭旭岑先生的說法並非事實，請他勿再傳播錯誤訊息，混淆視聽。