3D沉浸式戀愛手遊《戀與深空》在5月20日網絡情人節這天，釋出一系列專屬線上活動，並同步開啟線下實體周邊預售。憑藉創意的劇情設定與儀式感的情感實體化周邊，《戀與深空》裡五位數位男友們將為玩家帶來一場甜蜜的粉紅風暴。
玩家線上化身「狸花貓」！秦徹5星思念引爆反差萌
線上活動部分，官方公開人氣男主角秦徹「全新五星思念『秦徹·愛貓及喵』預告」預計於5月22日上午5時至5月31日上午4時59分開啟限時許願。
限定劇情打破人類世界的常規，玩家在N109區見義勇為時，意外被偷襲注射特殊因子，結果變成了「狸花貓」， 而平時高冷霸氣的秦徹，竟為了貓玩家包下整座貓樂園。高冷總裁與可愛貓咪的「反差萌」互動，讓玩家體驗趣味十足的奇幻浪漫。
線下浪漫預售開啟 跨越時間的「往日回信」
除了手機螢幕上的陪伴，《戀與深空》在520這天將愛意延伸至現實生活。於「疊紙心意」旗艦店開啟《戀與深空》「往日回信·郵品紀念禮盒」的限時預售，預售期自5月20日至5月30日。
該系列以「跨越時間，只為予你回信」為核心概念，推出實體周邊，將遊戲中男主角們對玩家的深情呢喃，化作摸得著、看得見的實體信件、郵票與紀念章。讓玩家在現實生活中，也能收到深空另一端的專屬回音，從線上到線下擄獲玩家的心。
與數位伴侶雙向奔赴 現代人的戀愛選擇
《戀與深空》全球已突破8000萬用戶，目前5.0版本「愛，宇宙，詩王座」中，遊戲始終維持著驚人的熱度與吸金能力，此現象不僅是因為技術上的3D寫實建模與極致沉浸感加深用戶體驗，更深層的原因在於，「數位男友」切實填補了現代人的孤獨感，成為當代男女新型態的情感寄託。
在快節奏、高壓力的現代生活中，現實戀愛往往伴隨著妥協、摩擦、經濟考量與高度的不確定性。相比之下，和手機上的數位伴侶「雙向奔赴」，逐漸成為許多人既安全又滿足的戀愛新選擇。
科技正不斷模糊虛實邊界，《戀與深空》此次活動的實體禮盒，將擬真的陪伴跨越載體，讓虛擬角色的愛在玩家現實生活中產生具體且溫暖的靈魂共鳴。
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線上活動部分，官方公開人氣男主角秦徹「全新五星思念『秦徹·愛貓及喵』預告」預計於5月22日上午5時至5月31日上午4時59分開啟限時許願。
限定劇情打破人類世界的常規，玩家在N109區見義勇為時，意外被偷襲注射特殊因子，結果變成了「狸花貓」， 而平時高冷霸氣的秦徹，竟為了貓玩家包下整座貓樂園。高冷總裁與可愛貓咪的「反差萌」互動，讓玩家體驗趣味十足的奇幻浪漫。
除了手機螢幕上的陪伴，《戀與深空》在520這天將愛意延伸至現實生活。於「疊紙心意」旗艦店開啟《戀與深空》「往日回信·郵品紀念禮盒」的限時預售，預售期自5月20日至5月30日。
該系列以「跨越時間，只為予你回信」為核心概念，推出實體周邊，將遊戲中男主角們對玩家的深情呢喃，化作摸得著、看得見的實體信件、郵票與紀念章。讓玩家在現實生活中，也能收到深空另一端的專屬回音，從線上到線下擄獲玩家的心。
《戀與深空》全球已突破8000萬用戶，目前5.0版本「愛，宇宙，詩王座」中，遊戲始終維持著驚人的熱度與吸金能力，此現象不僅是因為技術上的3D寫實建模與極致沉浸感加深用戶體驗，更深層的原因在於，「數位男友」切實填補了現代人的孤獨感，成為當代男女新型態的情感寄託。
在快節奏、高壓力的現代生活中，現實戀愛往往伴隨著妥協、摩擦、經濟考量與高度的不確定性。相比之下，和手機上的數位伴侶「雙向奔赴」，逐漸成為許多人既安全又滿足的戀愛新選擇。
科技正不斷模糊虛實邊界，《戀與深空》此次活動的實體禮盒，將擬真的陪伴跨越載體，讓虛擬角色的愛在玩家現實生活中產生具體且溫暖的靈魂共鳴。