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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（20）日再度到台北市議會拜會民進黨團，致詞時打趣稱接到議員林亮君電話，還緊張了一下，因為最近接到電話都是在問他頭髮能不能再剪短，「不能再短了，不能再短了」，表示接下來會跟每位議員持續討論，不管是跟市政規劃有關還是跟市民反應陳情，還有包含對於城市願景到底是什麼。沈伯洋表示，其實這一個多月來做了很多準備，自己原本唸的博士背景本身就是社會生態學，所以對於一個生態都市要怎麼去發展，怎麼樣一環扣一環讓痛點逐一解決，本來就是跟自己專業有關。沈伯洋說，一件事情要解決就不能只靠專業而已，最重要還有市民的聲音，在這一個月非常感謝每位議員，每個議員都有各自關心的議題，反應的都是最真實的聲音。沈伯洋也強調，解決事情一定有它的順序，不可能看到什麼問題就先解決，如果先決問題沒有被解決的時候，再銜接下去這樣就會出問題，所以這也是為什麼認為自己至少在這方面的專長能夠貢獻，順順地把問題解決，這才是市民最有感的地方。沈伯洋表示，台北是台灣的首都，也是世界的台北，而這個城市的生活樣貌為何？文化為何？風格為何？就好像大家想像每一個國際大城市一樣，都一定會有一個印象在腦袋中，這就是自己想做的，要做到這件事情，一定要先把生活方式建立起來。沈伯洋提到，有生活方式要建立起來，就必須要先消除大家對於生活的憂慮跟焦慮，大家才會有自己的生活風格，風格出來了才有文化，文化出來了才有文明，文明出現了才能夠對接，這都是一環扣一環。最後沈伯洋說，那接下來用半年的時間，除了跟這些議員們合作之外，一定會走訪基層，持續地持續聽市民的意見，市民才是這一個城市的主人。希望能夠讓市民真正地參與到這城市的發展，讓他有光榮感，讓他有歸屬感，就可以做到我們今天所講的同心協力、台北前進。