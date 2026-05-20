我是廣告 請繼續往下閱讀

台電LOGO改版 于右任題字真相曝光

國台辦開嗆！批民進黨「無恥又無能」

台電又不是中國的！王美惠：別在那裡說三道四

台灣電力公司近日更新企業識別標誌（CIS）字體設計，由於新版Logo未沿用過去帶有書法風格的字體，遭部分人士質疑是在「去中國化」，更引來中國國台辦發言人朱鳳蓮重砲批評，稱民進黨政府為了切割兩岸歷史文化連結「無所不用其極」，相關伎倆既無恥又無能。對此，民進黨立委王美惠傻眼反酸，台電又不是中國的，國台辦少在那裡說三道四。原本外界普遍認為，「台灣電力公司」六字出自書法名家于右任真跡，不過，台電副總經理蔡志孟近日說明，于右任早在民國53年過世，後續台電相關刊物與建物上的字樣，其實都是取自其既有的墨跡再加以運用。蔡志孟指出，民國82年台電建立企業識別系統時，由於年代久遠，已找不到原始手稿，因此內部同仁是從過往刊物中，蒐集于右任字跡，再進行「臨摹」重製，並非直接使用原稿真跡。而對於設計師聶永真替台電重新設計字體與企業標誌，朱鳳蓮今（20）日在國台辦例行記者會上火力全開，她怒嗆民進黨當局不顧民生，只為了割裂兩岸歷史與文化連結，相關操作可說是「無所不用其極」，更怒轟這些伎倆「既無恥又無能」。不僅如此，朱鳳蓮還義正辭嚴地強調，民進黨當局的「小動作」只是枉費心機，因為台灣同胞對中華民族與中華文化的認同，不是任何人能夠抹滅。面對國台辦強硬發言，民進黨立委王美惠則反嗆，台電調整企業標誌根本與「去中國化」毫無關係。她表示，台電是「台灣電力公司」，是中華民國台灣的國營企業，「又不是中國的」，國台辦不要把台電當成中國單位，在那裡說三道四，自以為了不起。王美惠也強調，這次Logo調整純粹是為了讓視覺設計更現代、更美觀，絕非政治操作，更批評國台辦「不要整天瞎扯亂講」。她再度重申，台電從來就與「中華人民共和國」無關，相關指控根本站不住腳。