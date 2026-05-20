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韓團TWICE成員定延過去曾因健康問題暫停活動，而姊姊孔升妍最近登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，也首度公開當時陪伴妹妹度過低潮的故事。她坦言，自己很早就察覺定延出現異狀，甚至一度擔心到不敢讓她一個人待著，所以主動向妹妹提議一起住。而定延也透過VCR感性告白，謝謝升妍成為自己的親姊姊，兩人隔著螢幕哭慘，姊妹情深讓不少觀眾看了跟著鼻酸。孔升妍在節目中聊到，自己身為三姊妹中的大姊，從小就很照顧妹妹們，還笑說以前甚至曾和定延打到「肉搏戰」。不過真正讓她最放不下心的，還是定延過去因身心狀態不穩而中斷活動的時期。她透露，當時自己發現妹妹狀況不太對勁後，便主動陪對方一起去醫院檢查。孔升妍坦言，那段時間自己始終很不安，「真的沒辦法放心讓她一個人待著」，因此主動開口提議一起生活，希望能隨時照顧妹妹。節目中，定延也透過VCR感性告白：「謝謝妳成為我的親姊姊。」不但自己講到哭，姊姊升妍也忍不住落淚。除了談到妹妹，孔升妍也分享自己的演藝路。她13歲時因參加伽倻琴比賽被星探發掘，之後在SM娛樂當了7年練習生，後來轉往演員發展，經歷過長時間試鏡與低潮期，甚至一度因生活壓力搬回父母家重新開始。她也坦言，看著定延比自己更早獲得人氣時，內心其實曾有複雜情緒，但如今姊妹早已成為彼此最重要的依靠。事實上，定延曾在2020年因頸椎椎間盤問題接受治療，後續又因類固醇副作用，被診斷出罹患罕見疾病「庫欣氏症候群」，因此暫停活動休養。先前節目預告中，定延也曾提到，在自己心理狀態最辛苦的時候，是孔升妍一路拉著她去醫院接受診斷，才讓她慢慢走出低潮。