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台鐵松山站今（20）日中午傳死傷事故，台鐵火車撞到一名入侵旅客，目前鐵路警察、119已到現場處理，目前，松山=南港間西正線暫時不通，以東正線單線雙向行車。今日12時55分松山站3股上行出發號誌機附近，有一旅客侵入路線，致遭7502次貨物列車撞及，松山=南港間西正線暫時不通，以東正線單線雙向行車，台鐵公司立即通知鐵路警察及119至現場處理，後續由鐵路警察持續處理中。台鐵公司鄭重呼籲民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。