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台股近年狂飆，日前更飆上4萬2關卡，雖近日劇烈震盪，指數回測4萬點，但仍不減國內經濟一片好的繁榮景象。統一企業董事長羅智先看下半年國內景氣，他今（20）日表示，其實現在各行各業都是「年年難過年年過」，從各項因素來看，環境都是越來越嚴峻，其實各行各業都不會很輕鬆。統一超今日舉行股東會，羅智先會後受訪指出，台灣的股市最近很熱鬧，第一、二季國內消費都還是很明顯，只是台灣消費市場正在不斷轉化，因此，整體消費需求沒有改變，但隨著通路發展，以及生活型態的改變，消費者的消費場景也不斷地在改變，這也讓部分業者有嚐到一些甜頭，當然也有部分業者就壓力很大，而這樣的調整還在進行當中。他坦言，統一做零售的，也不能說沒有壓力，「因為每天晚上需要結帳嘛，你每天消費者也在對我們投票。」這是和製造業相比，非常不同的地方。羅智先認為，整體國內景氣，事實上各行各業現在是「年年難過年年過」，因為從各項因素來看，環境都越來越嚴峻，產業在此之下，淘汰也正在加速，所以其實各行各業都不會很輕鬆。另一方面，統一超在4月底公告斥資約20億元策略投資日本連鎖超市LOPIA台灣事業，外界十分關注未來統一的超市布局，羅智先回應，現在已經進入公平會審議，因此不方便評論。而香港怡和集團傳出有意轉讓肯德基和必勝客經營權，統一集團可能是潛在買家之一，他則表示，也是不予置評，不方便去做任何評論。