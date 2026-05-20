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翁履中：川普交易型性格鮮明 綠現階段撕不掉台獨標籤

翁履中：更高明的統戰在於「削弱台灣社會對美國的信任」

美國總統川普近日在川習會後受訪談到台灣議題表示，不願意跑到9500英里遠的地方打仗、不希望看到有人獨立，也不希望「有人以為美國會撐腰而搞獨立」，總統賴清德隨即發表談話表示「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。對此，旅美學者翁履中日前指出，川普以交易和成本邏輯看待台灣，民進黨現階段恐難撕掉台獨標籤，而北京藉川普言論削弱台灣對美信任，形成更高明的統戰。翁履中18日接受《千秋萬事》專訪坦言，在川普、華府的認知裡，民進黨當局「就是在搞台獨」，這不是努力解釋、溝通就能扭轉的。對美國來說，民進黨的路線就是台獨，賴清德最大的麻煩在於「無法說服川普多看台灣一眼」，而川普終歸是個生意人，民進黨唯有想辦法讓外界清楚「沒有在搞事」，並呈現在兩岸和平，才能撕下台獨標籤，不過，翁履中認為現階段的民進黨當局無法拿出這種證明。翁履中17日也發文指出，川普不是傳統意識形態型政治人物，他的世界觀更接近商業交易邏輯。對他而言，避免戰爭、降低成本、取得訂單、美國優先等，往往都比抽象的民主價值或地緣政治承諾更重要。所以當川普說不希望為台灣「跑9500英里打仗」時，他其實是在用美國選民聽得懂的成本語言講話。翁履中在該文中提到，如果中國早就判斷川普是一位可以透過「利益交換」影響的領導人，那麼北京的策略就不一定是直接要求美國放棄台灣，而是讓川普自己一步一步講出削弱台灣信心的話。因為對中國而言，真正高明的統戰，從來不是逼對方投降，而是讓對方自己開始懷疑。反對台灣獨立、軍售未必一定會給、強調美軍不願遠距離參戰、甚至暗示卸任後不能保證中國不改變手段，這些訊號累積起來，對北京最大的價值，不是立刻統一台灣，而是削弱台灣社會對美國的信任。翁履中指出，這是一場大戰略的心理戰。北京最希望看到的，不一定是今天就拿下台灣，而是讓台灣社會開始出現「美國終究靠不住」的集體焦慮。一旦這種不安擴散，台灣內部就會更分裂，對未來更悲觀，甚至開始出現「是不是應該早點談」的聲音。這種效果，比軍演還有威力。