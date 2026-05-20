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賴清德推「0至18歲成長津貼」！結合兒少未來帳戶

▲總統賴清德發表執政兩週年談話。（圖／記者葉政勳攝）

反對成長津貼發到18歲！律師戳破盲點：對小孩成長沒幫助

▲林智群表示，「育兒最燒錢階段為 0 至 6 歲」，幼兒園、托嬰中心、保母才是最吃重花費的時期。（示意圖／翻攝pixabay）

總統賴清德今（20）日發表就職兩週年談話，祭出 520 大禮包，提出計畫。未來台灣民眾在滿18 歲前，每人每月將能領到 5,000 元補助，盼能緩解少子化的國安危機。若政策上路後，未來新生兒從0到18歲總共能領到108萬元。對此，知名律師林智群則表態：「我還是反對這樣的政策」，並點出若普發補助的殘酷盲點，恐衍生出小孩成長養育品質更糟糕的新社會問題。台灣去年生育率全球倒數第一，跌破 0.7 人。對此，賴清德總統今日提出「台灣人口對策新戰略」，預計共提出 18 項對策。其中最受矚目的一項，便是針對 0 至 18 歲孩童，每人每月發放 5,000 元的「成長津貼」。未來該津貼也將進一步結合「兒少未來帳戶」，讓孩子年滿 18 歲時，能擁有一筆政府提供的資金，作為就學或創業等用途。針對此項政策，律師林智群在社群發文直言：「我還是反對這樣的政策。」他指出，先前國民黨才提出 0 至 15 歲每月 5,000 元的政策，如今賴總統竟直接加碼到 0 至 18 歲每月 5,000 元。林智群認為，這樣不限資格的普發並非最佳解方，並點出幾項核心爭議。林智群表示，，幼兒園、托嬰中心、保母才是最吃重花費的時期。上國小之後，除非安排大量補習，否則費用會減少許多。小學之後的階段，家庭應各自努力將小孩養大；省下的國家預算則可用於長照、國防或補貼健保。若針對低收入戶，即使每個月補助 1 萬元到 18 歲也無妨。此外，補助款流向與身分認定也有疑慮，林智群提到，過去在執行面上，政府補助的津貼常被父母直接拿去家用，是否真正花在小孩身上難以控管，畢竟連過年紅包都可能被父母收走。此外，若非台灣公民，僅是來台依親、未繳稅的群體，是否也享有每月 5,000 元的補助？林智群也認為，無差別普發無法提升，因為少子化是現代人的生活選擇，主因往往不是「沒錢養」，而是養小孩會嚴重影響。以為每個月發 5,000 元就能鼓勵年輕人生育，想法太過天真。真正會因這項政策而多生的，恐是缺乏工作能力「生越多賺越多」的父母，這將導致小孩的成長品質堪憂。林智群總結建議，。此外，若真要發放津貼，也應設立反而造成為了領補助而狂生，卻無法顧及養育品質的社會問題。