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台中市林姓女子多次攻擊、恐嚇律師，甚至在法院當眾掌摑律師公會理事，成為法界公敵，最後遭羈押；台中地院今召開訊問庭，終於有年輕律師願意接案辯護。林女對檢方起訴的5項罪名全認罪，希望與被害人調解，並請求以10萬元交保。現場人員全程與林女保持距離，審判長更當庭表示「基於維安考量」，要求檢察官與辯護人先行離開，再由法警解送林女返回看守所。全案起因於林女的姊弟財產糾紛，對弟弟委任的傅姓、聶姓律師傷害恐嚇，不僅持著不明液體在法院外埋伏，還跟隨到小巷拉扯女律師頭髮、潑灑液體，她的惡行遭檢方提起公訴，案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師。今年3月17日開庭時，時任台中律師公會理事長的吳中和，與秘書長、多名律師到場旁聽關心，林女突然情緒失控，當眾朝吳中和甩巴掌，還辱罵「幹X娘」、「一群敗類」等語，導致吳中和左臉、左耳挫傷併有腦震盪情形。檢方隨後依《傷害罪》、《公然侮辱罪》、《誹謗罪》、《恐嚇罪》及違反《法院組織法》等5罪起訴，並聲請羈押禁見獲准。林女接連攻擊律師後成為法界公敵，開羈押庭時，一度沒有律師願意替她辯護，此次訊問庭由年輕的張姓律師出庭協助辯護，張姓律師庭後不願受訪，也未透露是林女或家屬委任。由於林女羈押期限將屆，台中地院今（20）日開合議庭，法官要求林女親答是否承認起訴內容，她語氣不太情願地連喊3次「承認」，坦承全部犯行。辯護律師表示，林女因與弟弟訴訟，才自行認定相關律師與案件對立，經家人持續探視後，情緒已有改善，如今已坦承犯行、在看守所內深刻反思，不會再做出失格行為，希望法院給予交保機會。律師也透露，目前部分被害人仍無調解意願，希望法院協助安排調解程序，並請求以10萬元交保、停止羈押。檢方則認為，仍須審酌羈押原因及必要性是否消除。特別的是，法院開庭時的維安規格明顯升高。林女走特殊通道，避免與外界接觸，現場人員全程與林女保持距離；庭訊結束後，審判長更當庭表示「基於維安考量」，要求檢察官與辯護人先行離開，再由法警解送林女返回看守所。