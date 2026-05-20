《哭聲》名導羅泓軫新片《HOPE》，在坎城影展造成轟動，放映過程當中，觀眾不時發出驚呼、笑聲與掌聲，最後全場鼓掌、歡呼長達7分鐘，被譽為有如《阿凡達》、《異形》、《噤界》、《進擊的巨人》等商業鉅片的綜合體。該片由黃晸珉、趙寅成、鄭好娟與歐美紅星麥可法斯賓達、艾莉西亞薇坎德、泰勒羅素等聯手主演，預計暑假在台上映。
韓國大片震撼坎城 《HOPE》贏7分鐘掌聲
本屆坎城影展主競賽單元，《HOPE》是唯一入選的南韓電影代表，世界首映場的2300張門票瞬間秒殺，觀眾為融合科幻、動作、驚悚與黑色喜劇元素的內容驚艷，槍戰、飛車追逐、馬匹衝鋒，甚至太空船同場交鋒等視覺奇觀，讓片子映畢贏得7分鐘掌聲，黃晸珉、麥可法斯賓達的東西影帝同片也讓觀眾讚嘆，更被人拿來與《異形》等經典科幻片相提並論。
劇情描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」的消息，瞬間引爆全鎮恐慌。增援部隊因為大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，警察哨所所長與警員只能死守最後防線，但深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們，卻反過來成為被獵殺的目標。恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，演變成一場橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難。
歐美重要媒體給予好評 《HOPE》不輸好萊塢大片
雖然是坎城影展的競賽片，《HOPE》視覺效果震撼人心，尤其外星生物以令人嘆為觀止的方式現身，先睹為快的觀眾大讚全片「扣人心弦」、「令人著迷」，也有影評人看好片子有機會成奪獎的熱門片。歐美權威刊物《綜藝報》影評更稱此片為「史上最偉大、最精彩的動作電影」，《好萊塢報導》的評論則形容為「一場酣暢淋漓、刺激無比的視聽盛宴」。
該片以3000萬歐元（約新台幣11億元）的超高成本，刷新「韓國影史上最貴」紀錄，跨國大牌合作的陣容以及震撼的場面，讓片子與歐美商業大片相比毫不遜色，曾經發行《神同行》、《全知讀者視角》等韓國巨片的采昌國際多媒體也火速搶下《HOPE》，目前苦思響亮的中文片名中，將於暑假在全台各地上映，最新消息可以上電影官方臉書粉絲團、IG、Threads查詢。
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本屆坎城影展主競賽單元，《HOPE》是唯一入選的南韓電影代表，世界首映場的2300張門票瞬間秒殺，觀眾為融合科幻、動作、驚悚與黑色喜劇元素的內容驚艷，槍戰、飛車追逐、馬匹衝鋒，甚至太空船同場交鋒等視覺奇觀，讓片子映畢贏得7分鐘掌聲，黃晸珉、麥可法斯賓達的東西影帝同片也讓觀眾讚嘆，更被人拿來與《異形》等經典科幻片相提並論。
劇情描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」的消息，瞬間引爆全鎮恐慌。增援部隊因為大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，警察哨所所長與警員只能死守最後防線，但深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們，卻反過來成為被獵殺的目標。恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，演變成一場橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難。
雖然是坎城影展的競賽片，《HOPE》視覺效果震撼人心，尤其外星生物以令人嘆為觀止的方式現身，先睹為快的觀眾大讚全片「扣人心弦」、「令人著迷」，也有影評人看好片子有機會成奪獎的熱門片。歐美權威刊物《綜藝報》影評更稱此片為「史上最偉大、最精彩的動作電影」，《好萊塢報導》的評論則形容為「一場酣暢淋漓、刺激無比的視聽盛宴」。
該片以3000萬歐元（約新台幣11億元）的超高成本，刷新「韓國影史上最貴」紀錄，跨國大牌合作的陣容以及震撼的場面，讓片子與歐美商業大片相比毫不遜色，曾經發行《神同行》、《全知讀者視角》等韓國巨片的采昌國際多媒體也火速搶下《HOPE》，目前苦思響亮的中文片名中，將於暑假在全台各地上映，最新消息可以上電影官方臉書粉絲團、IG、Threads查詢。