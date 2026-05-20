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▲深耕衛星營運超過30年的台灣衛星通訊指標業者「相宇集團」，與全球低軌衛星巨頭OneWeb簽署戰略合作協議(圖／相宇集團提供2026.5.20)

全球通訊產業邁向「天地一體化」新時代，亞洲年度科技盛會「Asia Tech x Singapore 2026 新加坡衛星通訊展」於今(20)日盛大登場。深耕衛星營運逾30年的台灣指標業者「相宇集團」，於展會首日正式宣布與全球低軌衛星巨頭OneWeb簽署戰略合作協議，成功取得「全亞洲航海衛星通訊市場銷售權」，象徵台灣衛星產業正式跨入國際核心市場，邁向全新里程碑。此次合作標誌著台灣衛星產業從過去的硬體設備供應，正式跨足全球應用市場與系統整合層級。相宇集團董事長周相宇指出，OneWeb看重的是相宇在全球海事衛星營運累積逾30年的實戰經驗，以及旗下超過3,000艘遠洋國際船舶客戶所建立的全球通路基礎。相較於過去僅具備區域地面站權限的傳統合作模式，相宇此次直接切入全球航海移動市場，讓台灣企業首次在全球衛星海事應用版圖中占據關鍵核心位置。此外，相宇也於展會期間與Iridium、SES、Starlink等國際衛星營運商展開高層會議，積極加速布局高低軌衛星的整合應用市場。面對海上物流智慧化與極端環境通訊需求，相宇在展會中首度公開發表由經濟部中小及新創企業署補助研發、全球首創的「五合一多軌衛星主機」。該系統首度整合OneWeb、Iridium、Starlink三大低軌衛星與SES高軌衛星，並結合全球4G LTE地面行動網路，打造「五種通訊系統同步連線」架構。系統能依據訊號條件自動切換最佳模式，徹底突破單一衛星的訊號死角，確保在遠洋海域或高風險災害環境下，依然維持高速雙向通訊與即時影像傳輸。未來將廣泛應用於遠洋船舶、超級遊艇、海巡救援及無人載具等領域。為展現台灣製造實力，相宇此次攜手高雄臨廣科技園區的正于微波（GeminiSat）與電子代工大廠華泰電子（OSE）共同參展。華泰電子具備符合IPC Class 3等高可靠度航太標準的製造能力，可對應太空與海洋的極端環境需求，成為台廠走向國際的核心後盾。周相宇強調，未來衛星市場競爭關鍵在於應用場景與系統整合能力。相宇將以「星海陸空 X 極智鏈結」為核心願景，整合台灣AI研發與航太製造能量，推動智慧船舶與AI衛星通訊，帶領台灣從傳統供應鏈角色，躍升為全球市場規格制定與創新應用的重要推手。