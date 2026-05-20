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▲李怡貞說保護與溺愛的教育方式，只適合用來養寵物。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐（本名孫健豪）因自製火槍犯法，17日下午遭士林地院裁定收押禁見，引發關注。昨（19）日律師李怡貞也在臉書說重話，直言：「養孫安佐不如養條狗？！」她認為孫安佐的問題其實是來自父母的過度溺愛，李怡貞更指出，很多家長也都有類似困境，用4大錯誤心態來教育小孩，只會害慘孩子。李怡貞昨日發文，表示她看到孫安佐的新聞事件後，第一時間就轉頭去看看自家愛犬「多騎」，開玩笑說：「還好多騎最糟就是咬破偷吃零食包、地瓜片。」李怡貞接著表示，其實從孫安佐的生活來看：「看得出來孫安佐的原生家庭給他充分的愛與物質上的支持，他從小到大都是天之驕子的姿態，出國唸書，出國闖禍，回國發展，回國闖禍。留學費與律師費應該都去掉父母大半生以上的積蓄，換來的卻是孩子未知的牢獄之災。」李怡貞認為，孫安佐的案例就是愛與放手之間的失衡，保護與自由的邊界沒有被建立。狄鶯過分氾濫的母愛，導致孫安佐不懂什麼叫得來不易，更容易產生逆反心態，想用冷漠和叛逆來掙脫枷鎖。因此李怡貞語重心長地說，「真正的慈愛不是讓孩子永遠舒適，而是幫助他們建立面對不適的能力。」李怡貞也點出許多家長正面臨的4大錯誤教育心態，包含「情緒勒索似的對孩子表達愛」、「過度保護主義」、「剝奪孩子自主選擇的權利」、「包庇錯誤的護短心態」，她認為小孩在這種環境下成長會失去自省的能力。因此李怡貞呼籲大家，「子不教，父母之過，不要把愛貼上標籤，不要把愛附帶條件，培養孩子的獨立人格而不是加強依賴性，以愛為名的自私自利，把孩子當作自己的附屬品。真正的愛是成為孩子自己自由翱翔天空的風，而不是建造囚禁孩子的牢籠。」李怡貞這番話獲得家長共鳴，紛紛留言大讚她說得好，「這對夫妻最大的敗筆就是富養小孩、窮教育」、「也許是當媽的總是跟孩子說他是天才，才養成孩子眼高手低一事無成」、「溺愛、保護真的只適合養狗」。而孫安佐目前仍被羈押中，狄鶯一度受不了打擊，18日和親友失聯，自己前往淡水海邊看風景，後來被警方帶回，先安置到朋友家後，最後才由孫鵬接回北投家中照顧。孫鵬表示狄鶯只是出門散心，要外界別擔心，至於孫安佐的案件，孫鵬認為小孩已經26歲，該叮嚀的也都叮嚀過了，既然事情還是發生，他只希望孫安佐自己好好面對，一家人都會配合司法調查。