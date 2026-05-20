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▲2013年在台劇《兩個爸爸》裡的童星樂樂（右）長大了，她宣布進軍歌壇，發表會上找來當年在劇中一起演戲的闕小佑（左）一起合體演唱，兩人互動超有粉紅泡泡感。（圖／樂樂提供）

▲2013年演出台劇《兩個爸爸》的童星樂樂（右）和闕小佑（左）長大了，帥哥美女再度合體，很有話題。（圖／翻攝自三立電視台《兩個爸爸》官網劇照）

2013年紅極一時、創下超高收視的經典台劇《兩個爸爸》，劇中備受寵愛的超萌童星「唐溫蒂」樂樂（謝語恩 飾）與癡情守護她的小男孩「曾正雄」（闕小佑 飾），這對童星CP竟然合體了！現年21歲的美少女樂樂日前舉辦首場粉絲見面會，驚喜請到闕小佑擔任神祕嘉賓。當年的圓潤小男孩現在是180公分陽光帥哥，兩人暌違多年再度同框、重現經典互動，讓現場粉絲尖叫，掀起回憶殺。當年融化全台觀眾的「唐溫蒂」謝語恩，現在是21歲亭亭玉立美少女，就讀於國立臺灣藝術大學廣播電視學系，在學業上表現亮眼，近日更正式進軍歌壇，推出首張個人EP，在首場粉絲見面會上，現場座無虛席。樂樂帶來今年推出的甜蜜單曲〈你說我的眼睛比天空更美〉，首度公開演唱尚未數位上架的新歌〈我可以先愛你嗎？〉。活動還邀請樂樂媽媽擔任主持人，場面十分溫馨。活動現場最高潮，莫過於「曾正雄」闕小佑的驚喜現身。距離《兩個爸爸》播出已過13年，兩人也有將近8年未見面。當年在劇中圓潤可愛、總是黏著溫蒂的小男孩，如今身形挺拔且外型成熟帥氣，一現身便讓全場驚呼連連，不少粉絲揉眼睛直呼：「這真的是當年的曾正雄嗎？完全認不出來了！」值得一提的是，現年18歲的闕小佑今年順利錄取國立台北藝術大學電影創作學系，台上的樂樂媽媽也忍不住表示，感到非常欣慰，看著這兩個從小一起拍戲長大的孩子雙雙進入理想的藝術學府，期許他們未來在演藝道路上持續發光發熱。