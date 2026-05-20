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Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》宣布本作已獲得了商店銷售排行第一名，同時，UR「擎天神鋼彈（EX）」、UR「偉大‧吉翁克（EX）」等陣容正於精選機體補給中登場。本作榮登商店銷售排行第一名！為感謝各位的支持，將送出鑽石3,000個（可進行10次機體補給）給所有玩家！盡情暢遊「G世代 永恆」的世界吧！含UR「擎天神鋼彈（EX）」／UR「伊歐‧弗雷明」、UR「偉大‧吉翁克（EX）」／UR「佛羅倫薩‧霧島」等陣容的精選機體補給現正登場！還有UR支援人員「文森‧派克＆斯巴達號」等陣容同步亮相。