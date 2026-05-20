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▲因卡皮耶（紅衣）倒地，後方球員杜安沙比（綠衣）意外踩掉他的褲子。（圖／美聯／達志影像）

▲現場數萬人以及正在收看轉播的球迷，都看到因卡皮耶（紅衣）的屁屁。（圖／美聯／達志影像）

英超冠軍爭奪戰今（20）日正式落幕，兵工廠在積分榜成功甩開曼城，提前一輪確定奪下本季英超冠軍，睽違22年再度捧起聯賽冠軍獎盃，讓大批槍手球迷陷入瘋狂，不過就在封王喜訊洗版之際，2天前對戰伯恩利時的一段場上尷尬畫面，厄瓜多籍帥哥球星彼羅·因卡皮耶（Piero Hincapié）在進攻時跌倒，意外露出白皙小屁屁，畫面被網友翻出瘋傳，不少《銀魂》粉絲更是直呼：「快來看真人版前列腺煞車。」在18日比賽下半場，兵工廠球星彼羅·因卡皮耶替補上場後，在一次身體碰撞中不慎向前撲倒，當時他滑行倒地時，球褲意外被對手杜安沙比（Axel Tuanzebe）踩住，結果整件褲子瞬間被往下扯，讓因卡皮耶當場露出整個臀部，尷尬畫面全被轉播鏡頭拍下。由於當時比賽正在直播中，現場數萬球迷以及觀看轉播的觀眾，全都目睹這突如其來的一幕，讓社群瞬間炸鍋，畫面中因卡皮耶發現褲子滑落後，也立刻翻身把球褲拉回來，隨後若無其事繼續比賽，不過這短短幾秒鐘，早已被網友瘋狂截圖轉發，在網路上迅速擴散。相關畫面曝光後，大批球迷紛紛湧入留言區朝聖，有人笑說「原來英超尺度大是這個意思」、「女球迷瞬間清醒」、「這臀肌也太結實」，甚至還有人虧「兵工廠封王還送福利」，雖然只是比賽中的小意外，但因卡皮耶這次「露屁屁事件」，意外成為兵工廠奪冠夜另一個超高討論度話題。而回到比賽本身，兵工廠本場靠著哈弗茨（Kai Havertz）關鍵頭槌破門，以1比0擊敗伯恩利，順利拿下寶貴3分，隨後曼城僅以1比1戰平對手，也正式退出爭冠行列，讓兵工廠提前封王。歷經22年等待後，兵工廠終於再度捧起英超冠軍獎盃，也讓本季成為隊史極具紀念性的一年。