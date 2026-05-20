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陳沂：包容多元聲音，才是101董事長該有高度

用你的魔法對付你！謝志偉一句「太閒」反酸周玉蔻

台北101董事長賈永婕日前一句「不要當台灣人就不要在這裡」，引爆政壇與輿論大戰，不僅藍白陣營群起圍攻，連綠營名嘴也加入戰局，資深媒體人周玉蔻痛批，領國家薪水卻忙著當政治側翼，「真的太閒了」。對此，駐歐盟代表謝志偉數度聲援賈永婕，面對周玉蔻的質疑，他選擇「用你的魔法對付你」，反酸一句：「如果我連她都回應，人家會說我真的太閒！」周玉蔻表示，一個外交官與官派的101董事長，本應專注公務，卻整天操作「愛不愛台灣」的情緒語言，動員支持者、撕裂社會，真的太閒了。她批評，若連公職與政治宣傳的界線都逐漸模糊，真正被破壞的將不只是立場，而是整個制度。她更直言，如果謝志偉與賈永婕真的有強烈政治立場，就大方一點辭去公職，以民間身分公開參政，「否則不要一邊領國家薪水，一邊幹政黨側翼的事」。除了周玉蔻開砲，網紅陳沂也對事件發表看法，她認為，賈永婕本意或許只是希望台灣社會團結，卻因為說話方式過於直接，才被外界抓到操作空間。陳沂指出，賈永婕對台灣的熱愛，最後卻被解讀成對特定政黨的支持，但問題也在於她的發言容易形成「情緒勒索」，彷彿不愛台灣的人就該離開。陳沂強調，民主社會本來就該容納不同立場，即使有人不愛台灣，也應該受到尊重，因為只有極權國家才容不下反對聲音。她認為，身為101董事長，更應展現包容多元聲音，這才是她該有的高度，而不是以二分法切割社會。面對外界批評，謝志偉則再度透過臉書強硬回擊：「把話說清楚，不愛台灣，OK；害台灣，一點都不OK！」他直言，有人吃台灣米、飲台灣水，但是不愛台灣，那是他家的事、他的自由，因為「中華民國台灣」是個民主國家；但是，如果不喜歡台灣到支持、鼓吹、協力中共武統台灣的地步，那賈永婕這句：「你可以離開台灣啊！」不過是剛剛好而已。謝志偉續指，理由很簡單，因為「中華民國台灣」不能只剩下民主、而沒有國家。他還接著提到，有朋友問為何不直接回應周玉蔻的批評？謝志偉則幽默回應：「不行，如果我連她都回應，人家會說我真的太閒。」一句話再度掀起網友熱議。