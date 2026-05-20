本土劇女星李燕的父親去年腎衰竭（尿毒症）昏迷住院洗腎，日前才發文透露爸爸病情又惡化，今（20）日她哀痛表示，父親在520前一晚去世，沒能早些時間南下彰化陪伴他，李燕感到很後悔，「這兩年才重新接受他，重新孝順他，愛還來不及說出口，爸爸就離開了！」
父親急性肺炎、細菌感染 李燕決定放棄急救
李燕表示，爸爸上週四精氣神非常好，本來計畫19日要自行帶他出院，怎料，「急性肺炎殺的爸爸措手不及，本就慢性肺氣腫的肺臟已經禁不起這樣的細菌感染了，我應該週六就下去的，但我沒有，我很後悔...」證實父親昨天放棄急救、與世長辭。
回憶父親的一生顛沛流離、浪蕩漂泊，李燕說，爸爸這幾年才真正開始享福，感嘆時間太少，「我們真正相處的時間從我出生到讀國中他就出國了，直至這兩年才重新接受他，重新孝順他，愛還來不及說出口，爸爸就離開了，我相信爸爸知道我愛他，有多想把他留住。現在，辛苦了一輩子的你，終於可以好好休息了，不用再喘、不用再痛、不用再硬撐著了！」
李燕和和爸爸冷戰1年 這次病危才真正和好
李燕過去透露，自己和爸爸因為小事情冷戰，已經超過1年都沒有講過話，直到去年11月父親病危才真正和好，「爸爸說不要留下遺憾」，她更提到，年輕時曾因父親離開家庭，讓她對爸爸有過怨懟，但隨著年紀增長，也逐漸放下心結，沒想到，父女倆和解沒多久，爸爸就撒手人寰，讓李燕後悔也來不及。
資料來源：李小燕正面思考團
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李燕表示，爸爸上週四精氣神非常好，本來計畫19日要自行帶他出院，怎料，「急性肺炎殺的爸爸措手不及，本就慢性肺氣腫的肺臟已經禁不起這樣的細菌感染了，我應該週六就下去的，但我沒有，我很後悔...」證實父親昨天放棄急救、與世長辭。
回憶父親的一生顛沛流離、浪蕩漂泊，李燕說，爸爸這幾年才真正開始享福，感嘆時間太少，「我們真正相處的時間從我出生到讀國中他就出國了，直至這兩年才重新接受他，重新孝順他，愛還來不及說出口，爸爸就離開了，我相信爸爸知道我愛他，有多想把他留住。現在，辛苦了一輩子的你，終於可以好好休息了，不用再喘、不用再痛、不用再硬撐著了！」
李燕過去透露，自己和爸爸因為小事情冷戰，已經超過1年都沒有講過話，直到去年11月父親病危才真正和好，「爸爸說不要留下遺憾」，她更提到，年輕時曾因父親離開家庭，讓她對爸爸有過怨懟，但隨著年紀增長，也逐漸放下心結，沒想到，父女倆和解沒多久，爸爸就撒手人寰，讓李燕後悔也來不及。
資料來源：李小燕正面思考團