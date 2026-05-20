日本一所高中今年3月到沖繩旅行，但卻不幸發生2艘小船隻翻船事故，造成1名女高中生及船長死亡、十多人受傷。初步調查結果顯示，在船隻翻覆前，兩艘船的船長可能都讓高中生「無照駕駛」。
日本讀賣新聞報導，今年3月16日上午10時10分左右，沖繩縣名護市邊野古外海發生2艘小型船隻翻覆事故，由市民團體「直升機基地反對協議會」所營運的「不屈號」與「平和丸號」發生翻覆，導致包含18名學生在內共21人被拋入海中。搭乘平和丸號的京都府京田邊市同志社國際高等學校17歲女學生及不屈號71歲男船長不幸身亡，另有14名學生受傷。
搜查相關人員透露，根據當時在現場附近呼籲安全航行的海上保安廳人員及學生所拍攝的影片等畫面，強烈懷疑不屈號、平和丸號在翻覆前，都曾讓學生代為操控船隻。海上保安廳目前正透過精細比對影片等方式進行深入調查。
平和丸號的男船長向調查人員解釋，「當時看到不屈號的船長讓學生握著舵輪，所以我也跟著照做。我是在自己壓著舵輪的情況下，讓學生參與操縱。」針對這起事故，他在表達反省之意時也表示，「當時不可能不去營救先翻覆的不屈號。希望能親自向家屬謝罪。」
據日本《船舶職員及小型船舶操縱者法》規定，船隻操縱者必須取得執照，但若有持有執照的操縱者在場進行指揮監督等情況，則容許無執照人員進行操船。但國土交通省指出，無執照人員操船的前提，必須是在安全無虞且危險性極低的環境下。當天現場已經發布「大浪注意報」，海上保安廳人員也多次廣播示警「風浪較大」。
海上保安廳調查發現，在登船前船長等管理人員並未向學生進行詳細的安全說明。營運商內部不僅沒有該校學生的搭乘名冊，也未發現任何與安全管理相關的資料。海上保安廳第11管區目前正依業務過失致死傷等罪嫌展開全面搜查。
據學校說明，學校從2015年左右起，開始以和平學習為目的安排邊野古地區參訪活動，並從3年前開始安排學生坐船參觀上述海域。
曾在北海道知床半島外海觀光船沉沒事故擔任事故對策檢討委員的慶應義塾大學海事法教授南健悟指出，即使讓高中生無照駕駛船隻不一定會被追究法律責任，但依當時氣候狀況來看，可能被判定為輕率且不當的行為，被視為佐證安全管理鬆散的考量因素。
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搜查相關人員透露，根據當時在現場附近呼籲安全航行的海上保安廳人員及學生所拍攝的影片等畫面，強烈懷疑不屈號、平和丸號在翻覆前，都曾讓學生代為操控船隻。海上保安廳目前正透過精細比對影片等方式進行深入調查。
平和丸號的男船長向調查人員解釋，「當時看到不屈號的船長讓學生握著舵輪，所以我也跟著照做。我是在自己壓著舵輪的情況下，讓學生參與操縱。」針對這起事故，他在表達反省之意時也表示，「當時不可能不去營救先翻覆的不屈號。希望能親自向家屬謝罪。」
據日本《船舶職員及小型船舶操縱者法》規定，船隻操縱者必須取得執照，但若有持有執照的操縱者在場進行指揮監督等情況，則容許無執照人員進行操船。但國土交通省指出，無執照人員操船的前提，必須是在安全無虞且危險性極低的環境下。當天現場已經發布「大浪注意報」，海上保安廳人員也多次廣播示警「風浪較大」。
海上保安廳調查發現，在登船前船長等管理人員並未向學生進行詳細的安全說明。營運商內部不僅沒有該校學生的搭乘名冊，也未發現任何與安全管理相關的資料。海上保安廳第11管區目前正依業務過失致死傷等罪嫌展開全面搜查。
據學校說明，學校從2015年左右起，開始以和平學習為目的安排邊野古地區參訪活動，並從3年前開始安排學生坐船參觀上述海域。
曾在北海道知床半島外海觀光船沉沒事故擔任事故對策檢討委員的慶應義塾大學海事法教授南健悟指出，即使讓高中生無照駕駛船隻不一定會被追究法律責任，但依當時氣候狀況來看，可能被判定為輕率且不當的行為，被視為佐證安全管理鬆散的考量因素。