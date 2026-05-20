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馬英九基金會人事風波不斷，今（20）日再度發出聲明，稱涉入財政紀律風波的國民黨副主席蕭旭岑傳播錯誤訊息、混淆視聽，表示本會完整提供三人調查小組跟本會董事相關物證資料，同仁也準備好隨時接受調查小組約詢。不過，三人調查小組成員、董事李德維再度打臉，稱在4月20日收到部分資料，但訪談過程中又發現有其他的資料，但基金會稱是否提供稱還要討論，所以「資料確實沒有提供」。馬英九基金會今發出聲明，稱蕭旭岑稱代理執行長戴遐齡尚未將4月13日公布的調查資料交給調查小組說法並非事實。基金會曾多次於4月8日、4月14日、4月17日三度將相關物證資料，完整提供給三人調查小組及本會董事做為調查參考，而且本會相關同仁也都準備好隨時接受調查小組約詢。不過李德維下午受訪時，直言三人調查小組在4月20日確實收到部分紙本資料，但訪談過程中又發現還有另外的資料，他們曾詢問基金會人員是否應該提供，而基金會卻表示還要再討論，所以這表示有資料而確實沒有提供。李德維說，他們掌握了部分資料而非全面的資料，因為訪談過程確實有不同的訊息，而他們三人小組都是志工，不是領薪水的專職人員，大家也都有各自的行程，所以由基金會限定時程，是非常的「不以為然」。李德維強調，三人小組有跟基金會開口，還有哪些東西，但約詢的過程中，包括基金會人員、聘請的律師都說還要再思考。李德維也說，奉勸基金會的專職人員，要懂得遵守《財團法人法》，遵循董事會才是基金會最高權力機構，而不是在那邊領薪水上班的人，這一定要釐清楚。