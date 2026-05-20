北投「水美溫泉會館」宣告將於7月1日至9月30日暫停營業，將近3個月時間將進行全館硬體設施大改裝！改裝前夕業者特別祭出「夏季旅展」大回饋，住宿券驚爆價只要2999元起，狂殺36折，也同步加碼宣告票券優惠效期可以展延。而北投麗禧溫泉酒店即日起至9月30日推出「春夏一日遊」專案，主打獨立湯屋搭配「麗禧桂花樹下午茶」，最低每人僅1500元。
「水美溫泉會館」自2002年創立，此次預計自2026年7月1日至9月30日全面休館整修，預估10月1日可以全新姿態重啟營運。針對消費者手上的票券，也全面展延，凡是效期落在整修期間（2026年7月1日-9月30日）的住宿券、客房泡湯券、餐飲券等，自動「展延3個月」，而夏湯券與贈送券則可展延至一個年度之3個月內使用。
推夏季旅展：湯券38折、住一晚2999元起
水美溫泉會館也同步推出「夏季旅展」，其中「超人氣夏湯券（大眾湯）」，直接狂殺38折，買10張送1張，一組10張只要3800元。「溫泉通用券」也是55折入手，每張只要550元且買10送1。
也有「客房泡湯券 2hr」，每張2000 元享買3送1，還加碼多送30分鐘；雙人住宿券更是殺到36折，買10送1平均下來每張只要3999元。另外，最優惠則是「改裝倒數! 豪華雙人住宿券」，5月31日前都有驚爆價每晚2999元之特價票券，提醒此券張優惠效期只到2026年6月29日，過期則視同現金券。
北投麗禧溫泉酒店推出「春夏一日遊」 獨立湯屋結合下午茶
北投麗禧溫泉酒店推出「春夏一日遊」，專案結合獨立湯屋以及下午茶組合，專案雙人價3000元，每人僅1500元。「麗禧桂花樹下午茶」共有4道鹹點與5道甜點，鹹點包含以臺南小吃「棺材板」為靈感的凱撒沙拉、迷你化的「刈包」、「炸春捲」等；甜點則有烘烤後的法國麵包粉搭配鐵觀音茶調味的「麵茶」，或者是「紅龜粿」造型的開心果草莓蛋糕，也有「甜燒餅」、「杏仁豆腐」、「地瓜球」等以台灣經典小食變化出的創意甜品糕點。
「春夏一日遊」中的下午茶也可改為午間套餐，選擇包含連續三年榮獲《臺灣米其林指南》入選推薦的雍翠庭，午間套餐主菜為外酥內嫩、鹹甜交融的「蜜汁堅果豬肋排」；或者現代風格的法式料理餐廳「歐陸餐廳」，享用細緻柔嫩的「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」或將松露片藏於雞皮之下充滿巧思驚喜的「珍珠玉米雞/北海道干貝」，專案雙人4960元起。
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水美溫泉會館也同步推出「夏季旅展」，其中「超人氣夏湯券（大眾湯）」，直接狂殺38折，買10張送1張，一組10張只要3800元。「溫泉通用券」也是55折入手，每張只要550元且買10送1。
也有「客房泡湯券 2hr」，每張2000 元享買3送1，還加碼多送30分鐘；雙人住宿券更是殺到36折，買10送1平均下來每張只要3999元。另外，最優惠則是「改裝倒數! 豪華雙人住宿券」，5月31日前都有驚爆價每晚2999元之特價票券，提醒此券張優惠效期只到2026年6月29日，過期則視同現金券。
北投麗禧溫泉酒店推出「春夏一日遊」 獨立湯屋結合下午茶
北投麗禧溫泉酒店推出「春夏一日遊」，專案結合獨立湯屋以及下午茶組合，專案雙人價3000元，每人僅1500元。「麗禧桂花樹下午茶」共有4道鹹點與5道甜點，鹹點包含以臺南小吃「棺材板」為靈感的凱撒沙拉、迷你化的「刈包」、「炸春捲」等；甜點則有烘烤後的法國麵包粉搭配鐵觀音茶調味的「麵茶」，或者是「紅龜粿」造型的開心果草莓蛋糕，也有「甜燒餅」、「杏仁豆腐」、「地瓜球」等以台灣經典小食變化出的創意甜品糕點。
「春夏一日遊」中的下午茶也可改為午間套餐，選擇包含連續三年榮獲《臺灣米其林指南》入選推薦的雍翠庭，午間套餐主菜為外酥內嫩、鹹甜交融的「蜜汁堅果豬肋排」；或者現代風格的法式料理餐廳「歐陸餐廳」，享用細緻柔嫩的「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」或將松露片藏於雞皮之下充滿巧思驚喜的「珍珠玉米雞/北海道干貝」，專案雙人4960元起。