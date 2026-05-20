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▲來自澳洲的天后凱莉米洛，一直以性感、動感的形象受到全球樂迷喜愛，卻曾經兩度對抗癌症。（圖／翻攝自凱莉米洛臉書）

▲「性感女帝」凱莉米洛去年曾來高雄開唱，當時表現獲得觀眾讚譽，沒人想得到她已是兩度對抗癌症，身體經過許多的折磨。（圖／翻攝自凱莉米洛臉書）

澳洲出身的樂壇天后凱莉米洛，曾在2005年罹患乳癌，為此取消世界巡迴演唱，並手術切除癌細胞和進行化療、荷爾蒙等治療，隔年宣告癌細胞清除。不過她在最新推出的Netflix紀錄片《凱莉米洛：國寶級天后》中，首度揭露她的癌症其實2021年已復發，刻意瞞著世人、低調再度對抗病魔，表示已經又一次克服。凱莉米洛在紀錄片中首度透露這個讓粉絲驚訝的事實，也承認自己當初一直在想，何時才是最適當、對外坦白的時刻。2021年她的癌症復發，她能夠在不驚動外界的情況下，低調進行治療，到了2023年，她推出後來讓她得到葛萊美獎的熱門歌曲〈Padam Padam〉，曾想到要對外公開，卻還是忍住了，直到這次的Netflix紀錄片才一次說明白。對於當時的心態，凱莉坦言：「我不覺得我有義務一定要對這世界上的人說明，那時我也真的沒辦法，我那時整個人就像個空殼，有一陣子根本連家門都不想出去，可是〈Padam Padam〉為我帶來很多機會，我也知道癌症在我生命裡不是一下下而已，我真的很想跟大家說我發生了什麼，也曾經在訪問過程中覺得，是時候了，最後還是忍下來了。」儘管如此，她還是在〈Story〉的歌詞中提到：「我有個留給自己的祕密.....」當時全球樂迷也沒人猜到，竟然是癌症復發、2度治療這麼大的事，她終於在Netflix紀錄片中願意公開。她也表示：「謝天謝地，我又熬過去了，一切都很好。嘿，誰知道接下來會怎樣？但流行音樂滋養我，我對音樂的熱情比以前更深。」去年3月凱莉米洛還曾到高雄演出，當時表現受到觀眾讚嘆，認為她的狀況非常好，唱跳實力都在水準之上，沒人想到她那時已是身體兩度對抗癌症之後，再度復原的階段，而她也表示她會在歌詞裡透露一些那時生活的小祕密，是因為需要用歌曲來幫她當時的日子做一些紀錄。