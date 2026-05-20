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上任1年啟用大巨蛋 去年為台北餐飲旅宿創造破千億商機

輝達選中北士科 蔣萬安：一喜一憂

▲「當時我的心情是一則以喜，一則以憂」，蔣萬安解釋，開心的是努力獲得回報，但偏偏卻是選中了已經有人、發包地上權給新光人壽的T17、T18。（圖／記者鍾泓良攝影）

台北推「無菸城市」 蔣萬安：吸菸室比日本好

台北市長蔣萬安今（20）日出席三三企業交流會進行演講，他談到自己面對市政問題時都沒有忘記前行政院長孫運璿所提的「做事不要先講不行，要先講非做不可，然後想怎麼做」，舉例自己從大巨蛋、輝達進駐北投士林科學園區，以及近期推動的無菸城市都是自己與市府團隊克服所面臨挑戰，推動出來的政績。蔣萬安致詞說，自己思考施政問題都會想到，已故的孫運璿曾說，「做事不要先講不行，要先講非做不可，然後想怎麼做」，他也一直給市府團隊灌輸這個理念，才有機會把不可能化為可能。首先，他提到，台北大巨蛋，回到35年前的1991年，當時中華職棒味全龍跟統一獅總冠軍賽，球迷塞滿台北市立棒球場，卻因為一場大雨被迫中斷，讓當時民眾喊出要「我們要巨蛋！」當時有一位12歲的小男生，守在收音機前面聽著賽事的轉播，他是味全龍迷，也從收音機也聽到現場滿場球迷的吶喊聲。而32年之後，這位小男生就變成台北市長，「沒錯，那個男生就是我」，他沒有忘記當時球迷吶喊，因此上任就決心要在1年內啟用大巨蛋。然而，當時市府團隊很擔心大巨蛋公安、司法爭議已經讓該棟建築物相當複雜，但他毅然決然決定扛起政治責任，把工程交由專業，並充分授權當時的副市長李四川與遠雄團隊溝通，最終在國際團隊下順利啟用，也獲得棒球傳奇王貞治的肯定，讓市民重獲對大巨蛋信心。蔣萬安說，大巨蛋去年進場人數超過238萬人，創造經濟效益超過187億元，更對台北市的觀光、旅宿及消費產值來到3237億元，創全台灣之冠，也讓原本被認為沒落的東區商圈起死回生，若當時選擇緩一緩再啟用，都不會有這些成績。接下來，他提到，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳選擇在台灣設立總部，當時北市府帶著團隊到花博、松南營區、以及北士科T17、T18土地，當時輝達團隊一眼就相中鄰近河畔的T17、T18 。「當時我的心情是一則以喜，一則以憂」，蔣萬安解釋，開心的是努力獲得回報，但偏偏卻是選中了已經有人、發包地上權給新光人壽的T17、T18。因此市府也積極分工，由自己與輝達溝通、副市長林奕華與新光人壽溝通，最終促成新光選擇成全，也讓台北成為輝達的家，更爭取到輝達在台灣設立子公司，如今已增資到33億元，市府也規劃好周邊交通、教育環境，讓各國人才來台都可以落地。最後，蔣萬安提到，今年初宣布推動的無菸城市，自己去日本考察，當時日本說他們的無菸城市推了30年，可見政策推動真的不簡單，但與他討論最多的都是吸菸朋友，因為他們也希望可以不再遭受他人異樣眼光下吞雲吐霧，讓自己更有底氣。自己也克服《菸害防制法》室內不准吸菸規定，讓負壓吸菸室才有辦法在台北的西門、中山商圈設立5處吸菸室。他驕傲地說，自己去日本考察，認為台北做得比日本還好，不僅過濾效果更好，更考量台北炎熱天氣設置冷氣，他上週去西門町考察，看到當地居民及國際觀光客都對於吸菸室讚譽有加，他也期許以台北市民過往遵守機車戴安全帽、捷運不飲食的素質，希望未來吸菸者要抽菸不是拿出香菸，而是拿出手機找最近的吸菸室，如此就知道台北市「無菸城市」政策成功了。他最後分享，台北市近期拿到在國際公認城市評比的諾貝爾獎「新加坡李光耀城市獎特別獎」的殊榮，是全台灣第一個城市獲得這項獎項。評選團隊特別提到，對北市的生育獎勵金加倍很驚豔，相信這些都是國際對於台北市政策的具體肯定。