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王世堅：與中共交流秉持「三不」原則

民進黨立委黃捷和吳沛憶近期拋出「推銷沈伯洋大法」，稱要印姓名貼貼在各種地方，在捷運上要把東西丟在地上，撿起來就是沈伯洋；台北市長蔣萬安則稱，若要宣傳行銷當然可以，但不要在捷運上亂丟垃圾。對此，民進黨立委王世堅今（20）日表示，沈的知名度夠高，再用其他方式反而徒增困擾，最好的方式就是讓沈做自己，選舉應該沒有問題。民進黨下午召開中常會，王世堅受訪時表示，沈伯洋本身知名度很高，也積極拜訪地方、參與議員活動，且對於市政問題做足準備、做好答覆。王世堅直言，沒必要用姓名條，畢竟沈伯洋知名度已經夠高，用名條等方式，可能反而徒增困擾，最好的方式就是讓沈伯洋做自己、從容表現，相信這次選舉沒有問題。媒體詢問，如何看沈伯洋說沒必要講台獨，因為「台灣前途決議文」已經覆蓋掉民進黨黨綱，而總統賴清德則連結到前總統蔡英文，有報導說，國安人士認為不妥。王世堅認為，賴清德連結蔡英文，非常合理、正當，同為民進黨執政，尤其賴清德又承續蔡英文路線，「這沒有問題」，大家會認為賴清德這兩年的兩岸關係變差，但關鍵在於對岸，「你怎麼來，我怎麼去」。王世堅重申，他認為台灣與中共交流要秉持「三不」原則，第一，台灣跟中共的問題，不是黨對黨，而是2350萬台灣人民共同問題；第二，兩岸交流不是地方對中央，不能說中共是中央，而台灣是地方去朝貢，這個不行；第三，中共絕對不能用刀子架在台灣的脖子上。他強調，這三不原則保住台灣的尊嚴，台灣就樂於跟中共對話。