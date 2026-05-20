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▲柯叔元（左）和白家綺出席《阿松與阿暖》開播活動，大聊父母經。（圖／記者吳翊緁攝）

孫安佐因自製火槍被捕，狄鶯在直播中失控落淚，高喊著，「我兒子有什麼錯！他是天才。」讓很多人心疼，白家綺和柯叔元今（20）日出席記者會時也被問到，是否感覺父母難做？白家綺自己有4個小孩，從寶寶到青少女都有，她認為小孩每個階段的症頭都不一樣，「真的只能希望更有智慧去陪伴孩子。」對於孫安佐的問題，柯叔元感嘆，「他們應該都有最好的解決方式，家家有本難念的經。」白家綺則說，「父母責任很不一樣，我們有兩個幼兒組跟青少年組，每個階段症頭不一樣，有人說小孩出生現在還沒睡過夜要珍惜，會爬就要珍惜還不會走，孩子到一個階段對父母都是新的學習，除了尊重陪伴，每個父母的心都是全心全意在做，真的只能希望更有智慧去陪伴孩子不同年齡層的需要跟問題。」白家綺的大女兒已經20歲，高中畢業後就鑽研美甲，現在已經是獨當一面的美甲師，白家綺笑說，「我找她做指甲還要預約時間！還不一定約得上。」柯叔元的女兒則是台大高材生，非常會做筆記也很會讀書。柯叔元就說，「我以為女她神經很大條，結果這麼會讀書。」不過父女之間比較難談心，他說偶爾也會抱抱女兒，問她最近好不好，「大概就這樣，她也是覺得我很難聊，真的沒辦法。」