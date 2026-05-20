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總統賴清德今（20）日舉行執政兩週年記者會，賴清德拋出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向。國民黨大陸事務部主任張雅屏分析賴清德2024就職演說、2025周年談話以及2026執政二周年談話，直言民進黨推動「台獨」的方式，正在發生重大轉變。張雅屏今日在臉書指出，賴清德今年的演講裡，「台灣」出現68次，包含「中華民國台灣」1次、「中華民國」只有1次、「中國」也只有2次，而2024年賴清德剛上任時，最核心的主張是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，當時被外界直接定義為「新兩國論」，因為這已經不只是過去蔡英文「維持現狀」的模糊論述，而是開始嘗試把「中華民國」重新定義成一個以台灣為主體、與中國分離的國家，簡單說，就是把「中華民國」等於「台灣國家」，這是帶有高度法理衝撞意味的論述。張雅屏續指，2025年時賴清德的周年談話，出現巨大變化，整篇不再提「中華民國」，而是全面改講民主、供應鏈、世界、科技、台灣，因為民進黨已經發現，直接推進「法理台獨」，不只北京強烈反制，美國也未必願意支持；張認為，尤其在川習會後，川普陣營已多次公開表示「不支持台獨」、「不會替因台獨引發的戰爭背書」，代表美國真正的底線是可以支持台灣安全，但不支持台灣主動改變兩岸現狀，因此，賴清德這次2026演說採取更細膩的方式。張雅屏認為，賴清德不再高強度談「互不隸屬」，也避免直接刺激美國與國際局勢；但另一方面，卻大量使用「台灣」作為國家主體語言，而這次最關鍵的一句是「讓中華民國台灣成為一個全面民主化，主權在民的嶄新國家」；張表示，要注意這句話的邏輯，過去「中華民國」是歷史上的中國政權，如今在賴清德的語境裡，「中華民國」被「中華民國台灣」取代，已經被逐漸台灣化、地方化，只剩下一個名稱外殼，真正被強調的主體，是「台灣」，也就是說，民進黨現在的策略已經從「法理台獨」，逐漸轉向「認同與文化上的實質台獨」，不急著宣布獨立、不急著改國號、不急著修憲，而是透過語言、教育、國族認同與國際敘事，慢慢讓人民與世界習慣：「台灣本來就是一個國家」，而「中華民國」，只是歷史過渡名稱。張雅屏強調，這也是為什麼，整篇演說幾乎不談兩岸歷史脈絡，不談《中華民國憲法》的中國定位，不談兩岸同屬一中的歷史事實與國際現實，卻大量強調「台灣」、「民主」、「世界」、「國家」；張認為，這不是語言習慣，而是政治工程，真正值得台灣社會警惕的，不只是高喊台獨，而是這種「去中國化、去中華民國化」已經從口號，逐漸變成長期的認同重塑工程，而這條路若持續走下去，最後衝撞的，不只是兩岸關係，更可能是掏空《中華民國憲法》，打造完全不知道自己國家憲法為何的國度。