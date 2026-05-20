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新生代韓團ALLDAY PROJECT出道後話題不斷，其中成員Annie因為是三星財團新世界百貨外孫女、和天王GD從小就認識，超狂身分掀起超多討論，從小在美國長大的她更是就讀名門哥倫比亞大學，今（20）日（美國時間19日）是她大學的畢業典禮，她穿著水藍色學士袍上台，自信的漂亮笑容引起暴動。Annie本名文徐允，是韓國新世界集團總括會長李明熙的外孫女，同時也是集團副會長鄭有慶的長女，被封為「真正的財閥千金」，她從小赴美留學，今日正式從哥倫比亞大學畢業，主修藝術史與視覺藝術。她同時兼顧偶像活動與學業，Annie去年以ALLDAY PROJECT一員出道後，一度短暫休學投入演藝工作，隨後又宣布暫停演藝工作返回校園完成最後課程，最終順利取得學位。畢業典禮畫面曝光後，可以看見Annie不僅開心與同學拍照，還特地對鏡頭大喊粉絲名稱「DAY ONE」，展現對粉絲的重視，另外團員Tarzzan更是親自飛往紐約參加Annie的畢業典禮，團魂滿滿掀起討論，而Tarzzan也是來頭不小，他曾因為超自然熟的跟GD要手機號碼，在韓國爆紅。隨著Annie順利從大學畢業，正式回歸團體活動，也讓許多粉絲好奇ALLDAY PROJECT這個超少見的男女混聲團體，將會為K-pop世界帶來什麼樣的驚人作品。