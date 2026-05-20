Google近期調整AI訂閱方案福利，根據Google官方說明，符合資格的Google AI Pro付費會員，可取得YouTube Premium Lite個人方案；Google AI Ultra會員則可享有YouTube Premium個人方案，台灣也列在YouTube Premium Lite適用地區名單內。不過若用戶原本已另外訂閱YouTube Premium，需要用戶手動操作。
兩族群可免費拿YouTube會員福利
Google說明指出，第一種是Google AI Pro付費會員，符合資格的Google AI Pro付費會員，可使用YouTube Premium Lite個人方案，包括月繳、年繳方案，以及部分第三方合作訂閱者；家庭方案則僅限方案管理員本人可使用，不能分享給家庭成員。第二種是Google AI Ultra會員，在部分國家與地區可額外取得YouTube Premium個人方案，且不需另外付費。
原YouTube訂閱會員需手動取消
需要留意的是若Google AI Pro會員原本已另外訂閱YouTube Premium或YouTube Premium Lite，Google AI Pro內含的Premium Lite不會直接取代既有訂閱，原本的YouTube訂閱也不會自動取消，用戶需自行管理目前的YouTube訂閱；若取消原本獨立訂閱，等該訂閱結束後，Google AI Pro內含的YouTube Premium Lite才會自動啟用。
手動檢查路徑一次看
使用者可到YouTube App或網頁版檢查目前訂閱狀態，路徑為：個人頭像＞購買內容與會員資格／付費會員資格，確認自己是否已有YouTube Premium、YouTube Premium Lite，或是否透過Google One、第三方合作方案取得會員，Google官方也提醒，若透過Apple App Store訂閱，需到Apple訂閱管理頁面取消。
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Google說明指出，第一種是Google AI Pro付費會員，符合資格的Google AI Pro付費會員，可使用YouTube Premium Lite個人方案，包括月繳、年繳方案，以及部分第三方合作訂閱者；家庭方案則僅限方案管理員本人可使用，不能分享給家庭成員。第二種是Google AI Ultra會員，在部分國家與地區可額外取得YouTube Premium個人方案，且不需另外付費。
原YouTube訂閱會員需手動取消
需要留意的是若Google AI Pro會員原本已另外訂閱YouTube Premium或YouTube Premium Lite，Google AI Pro內含的Premium Lite不會直接取代既有訂閱，原本的YouTube訂閱也不會自動取消，用戶需自行管理目前的YouTube訂閱；若取消原本獨立訂閱，等該訂閱結束後，Google AI Pro內含的YouTube Premium Lite才會自動啟用。
手動檢查路徑一次看
使用者可到YouTube App或網頁版檢查目前訂閱狀態，路徑為：個人頭像＞購買內容與會員資格／付費會員資格，確認自己是否已有YouTube Premium、YouTube Premium Lite，或是否透過Google One、第三方合作方案取得會員，Google官方也提醒，若透過Apple App Store訂閱，需到Apple訂閱管理頁面取消。