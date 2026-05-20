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泰國2026年首季經濟成長優於預期，官方數據顯示，在民間投資強勁帶動下，經濟復甦動能逐步增強，但政府仍維持全年約2%的保守成長目標，顯示政策制定者對全球需求與外部風險仍抱持審慎態度。根據泰媒《The Thaiger》報導，泰國國家經濟與社會發展委員會 National Economic and Social Development Council（NESDC）公布，2026年第一季國內生產毛額（GDP）年增2.8%，高於2025年第四季的2.5%。農業與非農業部門同步改善，其中農業產出成長1.2%，較前一季0.6%翻倍；非農業部門則成長3.0%，高於前一季的2.7%，顯示經濟復甦基礎逐步擴大。報導指出，推動本季經濟加速的最大動能來自民間投資，數據顯示，私人投資成長率由上一季的6.5%大幅躍升至10.1%，主要由機械設備採購與建築支出增加所帶動。民間消費、政府支出、固定投資以及商品與服務出口也同步成長，形成多面向擴張的格局。房地產與投資市場觀察人士認為，這波投資跳升可能反映企業信心的提前轉變。房產平台Fazwaz共同創辦人、Michael Kenner同時也是LIFULL Connect董事總經理指出，單季私人投資從6.5%躍升至10.1%，並由建築與設備支出領漲，「不是短期雜訊，而是資本配置者對泰國短期前景的實質押注」。他表示，這通常意味企業內部信心已先於市場情緒轉變。對房地產市場而言，這顯示開發供給正在提前布局，接下來的關鍵將是終端需求，尤其是外國買家是否能跟上即將推出的供給量。在外貿方面，美國、歐洲與東協市場需求支撐出口成長，但對日本與中東的出口則出現下滑。面對市場結構變化，政府正規劃開拓新出口市場以分散風險。政府發言人Rachada Dhnadirek表示，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）對本季數據持正面態度，認為結果顯示經濟持續復甦，並證明政府政策已開始產生效果。泰國政府也計畫擴大對非洲與中東的出口管道，同時推出多項內需支持措施，包括降低農民與低收入族群的生產成本，並將刺激資金導入地方經濟。Rachada指出，「泰國人幫助泰國人」計畫與緊急貸款法令將成為主要工具，另包括能源部門改革，以強化長期能源安全。儘管首季表現優於預期，泰國政府仍維持2026年全年GDP約2%的成長目標，反映在全球需求不確定與貿易環境波動下，政策仍保持謹慎基調。整體而言，強勁的民間投資為泰國經濟帶來新的成長動能，但能否轉化為更廣泛且持久的復甦，仍取決於外部需求與國內消費的後續表現。