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▲俄羅斯總統普丁20日與中國國家主席習近平在人民大會堂舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）

克里姆林宮強調應關注峰會內容

BBC：北京精心平衡美俄

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日深夜抵達北京，今（20）日在人民大會堂與中國國家主席習近平會面，整體歡迎儀式與上禮拜的美國總統川普（Donald Trump）可說是「複製貼上」，21響禮炮、紅毯、持花束與旗幟列隊歡呼的孩童、軍樂儀仗，處處都與上週川習會如出一轍。對此，克里姆林宮強調，應該比較兩次峰會的實質內容，而不是比較表面儀式。普丁與習近平在人民大會堂福建廳舉行會談，普丁稱習近平是「親愛的朋友」，並用「一日不見，如隔三秋」形容自己的心情，邀請習近平明年回訪俄羅斯。習近平也咬文嚼字稱中俄以「千磨萬擊還堅勁」的毅力深化互信合作，以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體，隨後兩人簽署關於中俄進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明。根據《路透社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，人們應該把注意力放在峰會的實質內容上，比較普丁和川普訪問中國時獲得儀式待遇「毫無意義」。佩斯科夫認為，比較峰會實質內容並不那麼容易，因為並非所有東西都像儀式那樣體現在表面上。然而，實質內容才是領袖峰會真正主要的價值。另外，俄羅斯官媒報導指出，川普特使魏科夫（Steven Witkoff）將在「不久的將來」訪問俄羅斯，但沒有透露具體時間。由於普丁與川普前後腳緊接著訪問中國，兩次峰會的觀感和陣仗受到外界關注和比較似乎是必然的。《BBC》報導分析，普丁訪中所獲的歡迎儀式陣仗與川普如出一轍，對北京而言，普丁此時來訪是一場精心安排的權衡之舉。俄羅斯媒體的評論則更為直接，稱儘管美國人不承認，但川習會在獲得具體成果方面就是「一場失敗」，批評川普不了解中國文化，與俄羅斯外交官員不同。習近平希望展現出與各方對話的能力，尤其是在他尋求中國在世界舞台上扮演更大角色之際。從戰略角度來看，俄羅斯是中國的近鄰，兩國擁有緊密關係，但中國也希望與西方保持穩定。