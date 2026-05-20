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幼兒海苔酥重金屬超標 食藥署：限期未改正可處3萬至300萬以下罰鍰

食藥署今（20）日公布「115年度市售食品中重金屬監測計畫1-3月執行結果」。總計1至3月完成抽驗110件食品重金屬，結果2件嬰幼兒食品及1件竹笙初抽驗結果檢出重金屬與規定不符，皆已由轄管衛生局依法處辦。竹笙為桃園的彭園會館驗出，檢出重金屬鎘5mg／kg超標，違反食安法處新台幣3萬元。為保障國人飲食安全，食藥署與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，並參酌歷年監測結果、國內食品相關法規修正、環境監測結果及國人飲食習慣等，滾動式調整年度監測食品類別及檢驗項目。食藥署說明，115年度1至3月總計完成抽驗110件食品重金屬，結果2件嬰幼兒食品及1件竹笙初抽驗結果檢出重金屬與規定不符，皆已由轄管衛生局依法處辦。食藥署北區管理中心主任劉芳銘提到，桃園彭園會館的竹笙被檢出重金屬鎘5mg／kg，但標準為2mg／kg。他說，違反食安法第17條，但業者無法提供供應商資料，違反食安法第47條第11、12款規定，處新台幣3萬元整。另外，北市業者「普麥斯有限公司」的「BEBECOOK幼兒初食海苔酥－海味蔬菜」因為檢出重金屬0.493mg／kg超標、鉛0.066mg／kg超標；「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」則被檢出重金屬鎘0.133mg／kg超標。食藥署提到，食品業者應落實自主管理，若「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」或「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」，依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。違反中央主管機關依食品安全衛生管理法第17條所定衛生標準，經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。食藥署指出，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。又依同法第52條第1項第2款規定，不符合依食品安全衛生管理法第17條所定衛生標準，其產品及以其為原料之產品，應予沒入銷毀。食藥署說明，將持續規劃執行食品中重金屬監測計畫，倘經抽驗與規定不符者，則移請產品所在地衛生局依食安法規定處辦，並將其列為後續加強稽查輔導對象，以維護食品衛生安全。