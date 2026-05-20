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美國司法部19日表示，美國已對馬來西亞電信（TM）的三名高層提起訴訟，指控他們涉嫌從公司挪用超過2000萬美元（約新台幣6億3280萬元）。《馬來郵報》（Malay Mail）報導，TM美國子公司的高級管理人員Mohd Hafiz Lockman、Mohd Yuzaimi Yusof和Khanh Thuong Nguyen被指控在2020年7月至2026年2月期間，多次使用虛假陳述和偽造記錄從公司挪用資金，並欺騙美國的交易對手、供應商、審計師和監管機構。其中，Mohd Hafiz在舊金山機場被捕，另外兩名被告上個月向警方自首。美國司法部指出，這三人已被起訴，涉嫌罪名包括：共謀電子詐欺、電子詐欺及加重身分盜用罪。美國司法部表示，在馬來西亞電信主動報告犯罪行為並承諾與當局合作後，司法部決定不起訴公司本身。路透社3月通報稱，該部門正在推行一項政策，鼓勵企業舉報犯罪行為，以換取減免罰款和其他好處。根據美國起訴書，被告被指控將數百萬美元從馬來西亞電信轉移到他們控制的銀行帳戶。有一次，馬來西亞電信被要求批准向一家美國跨國公司出售8TB的容量，價值5,400萬美元，但他們實際上只購買了6TB。美國司法部稱，被告隨後涉嫌將過剩產能出售給其他公司，並透過一家空殼公司轉移非法銷售所得資金。報導指出，他們還被控虛報有線電視採購成本，近290萬美元的款項轉移到他們控制的銀行帳戶，並涉嫌報銷捏造的工作費用。美國司法部表示，這三人還涉嫌假冒員工和實習生以侵吞他們的薪資，甚至曾利用AI輔助的冒名頂替者，成功欺騙了人力資源部門的員工。