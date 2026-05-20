總統賴清德今（20）日舉行執政兩週年記者會，賴清德拋出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向，其中在面對少子女化的挑戰上，提出台灣人口對策新戰略，決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元。對此，網紅「四叉貓」（本名劉宇席）直言，與其讓藍白畫餅，乾脆自己出來加碼。

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四叉貓今日在臉書發文表示，近2年的事實證明，選民根本不在意立委有沒有前科、是不是黑道、要不要審預算，「我們這些喊著快審預算，不要普發現金把錢花在刀口上的只是40%少數，民進黨在那邊擋普發還要被『抹黑』這些錢是賴政府『超收』不肯還給人民」。

四叉貓直言，不如就順應民意，「加蔥加到滿，畫餅畫到大！」藍白提普發1萬元，民進黨就加碼1萬5千元、藍白提0到15歲國家養，民進黨就加碼到18歲，「與其讓藍白在那邊畫餅，乾脆賴清德自己出來喊、政績自己賺，反正藍白立委過半，加碼沒過就全是藍白在擋」。


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李怡姍編輯記者

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