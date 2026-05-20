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中東地緣政治緊張升溫與全球資金尋求避險的背景下，東南亞股市版圖出現重大變化。最新市場數據顯示，新加坡已取代印尼，成為東南亞市值最大的股票市場，象徵區域資金流向與投資信心出現明顯轉折。根據彭博彙整數據，印尼上市公司總市值自今年1月高點大幅下滑逾30%，目前降至約6180億美元；與此同時，新加坡上市公司總市值則攀升至約6450億美元，正式超越印尼，登上區域首位。這一變化不僅反映個別市場表現差異，也凸顯全球資金在不確定時期對「安全與穩定」的偏好正在強化。資金流向的改變可從更廣泛的撤資潮看出。數據顯示，2026年以來，全球投資者已從東南亞新興市場股市撤出超過40億美元，其中流出印尼股市的金額占比超過一半。市場信心轉弱的同時，印尼亦面臨多重壓力。今年初MSCI曾表示，正評估是否將印尼市場由「新興市場」降級為「前沿市場」，而國際評級機構惠譽與穆迪亦同步將印尼信用評級展望下調至負面。除股市承壓外，印尼盾匯率近期也屢創歷史新低，進一步加深市場對該國資產的疑慮。面對資本外流與市場信心動搖，印尼政府近月加速推動改革，包括將上市公司最低流通股比例提高至15%，並為部分企業提供長達三年的過渡期，希望藉此提升市場流動性與透明度。儘管如此，投資人目前更關注即將公布的MSCI評估結果，該指數編制機構將在下月決定印尼最新改革措施是否足以維持其新興市場地位，這項決定被視為影響未來資金流向的關鍵指標。相較之下，新加坡市場則受惠於資金避險需求升溫。市場人士指出，中東衝突導致全球市場波動加劇，使投資人傾向配置政治與經濟環境較為穩定的市場。基金經理表示，在全球政策不確定性升高的情況下，資金自然流向確定性較高的市場，而新加坡穩定的政治體制、成熟的金融市場與持續推動的資本市場改革，使其成為區域資金的重要避風港，甚至帶動股市指數一度創下歷史新高。不過，市場觀察人士亦指出，印尼並非毫無復甦機會。隨著改革措施逐步落地，若投資信心回升，印尼市場仍可能迎來反彈。但短期而言，東南亞資本市場的重心已明顯轉向新加坡，顯示在動盪時期，全球資金更傾向選擇穩定與可預測性作為配置核心。