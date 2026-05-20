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今正值總統賴清德就職2週年，台中市議會進行市政總質詢，市議員林德宇、曾威聯合質詢，針對市長盧秀燕日前要求賴清德總統說明「台灣不會宣布獨立」一事，指出盧秀燕刻意曲解國家主權現狀，無視賴總統捍衛中華民國的努力；盧秀燕則回應，民進黨「台獨黨綱」依舊存在，難免引發國際社會疑慮。議員林德宇表示，中華民國的獨立現狀就是「不隸屬於中華人民共和國」，且中華人民共和國不曾統治過中華民國。他強調，賴清德總統自2024年就職兩年以來，始終在為中華民國的主權打拼，並多次要求對岸正視中華民國的存在、停止文攻武嚇，維持現狀正是台灣人民的最大共識。林德宇批，盧市長在上班時間對國家主權立場發表指教，甚至放大「川普不希望看到台灣獨立」等言論。他強調，民進黨的「台灣前途決議文」早已寫明「台灣前途的任何獨立現狀更動，皆須經由台灣公民投票決定」，這不是任何一位總統可以單獨宣布或決定的，痛批盧市長故意「看不到」中央政府對國家安全的努力。對此，盧秀燕回應表示，這兩天有許多人轉傳民進黨黨綱給她，其開頭第一章第一條仍寫著「要建立台灣共和國」，證實「台獨黨綱依然存在」。盧秀燕強調，賴清德總統目前身兼執政黨主席，若該黨綱持續存在，難免會引起國際社會的質疑與異議。她強調自己只是提出善意建議，希望總統能盡速釐清來自國際社會對於台獨黨綱的疑慮。林德宇隨即反駁，民進黨在2000年陳水扁競選總統時，就已通過「台灣前途決議文」定調，「台灣是主權獨立的國家，依憲法稱為中華民國」。他呼籲盧秀燕不需進行過度的政治詮釋，目前賴清德總統捍衛的就是中華民國主權，朝野應共同要求中國正視中華民國的存在，而非對內製造矛盾。