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▲王俐人提到，當年自己簽約的第一間經紀公司，就是瓊瑤媳婦開的經紀公司。（圖／翻攝自百靈果YouTube）

▲想到當年公司的所作所為，讓王俐人在節目上怒飆髒話。（圖／翻攝自百靈果YouTube）

50歲女星王俐人近日因為穿睡衣吹頭髮爆紅，更登上SWAG大秀好身材，近日她登上《百靈果》訪談，在節目中大談過去剛回台發展時的演藝經歷，透露自己當年簽進的第一間經紀公司，正是與瓊瑤相關的公司，未料不僅沒有接到好工作，公司員工更是在上班時間打麻將，還帶她到飯局疑似要被「潛規則」而遭到演藝圈封殺，讓她氣得在節目上狂飆髒話。王俐人提到當年回台灣第一個簽約的經紀公司，正是與知名作家瓊瑤有關的公司，表示當時父母一聽到「瓊瑤公司」都認為是難得機會因此才決定簽約，沒想到進入公司後才發現實際狀況與外界想像差距極大，也讓她一度對演藝圈感到相當失望。王俐人透露，當時台灣分公司其實是由瓊瑤媳婦負責經營，而瓊瑤本人重心早已放在中國市場，幾乎不太過問台灣公司的狀況，她更直言公司內部管理混亂，不少資深藝人陸續離開，而經紀人與工作人員工作態度也相當散漫，她爆料有人不僅經常遲到，甚至還會在上班時間直接在公司打麻將，讓她看傻眼。除了公司運作問題外，王俐人還控訴，自己長期被公司刻意塑造成「難搞藝人」，她表示經紀人常把自己不願意接的工作，或不想處理的事情全推到她身上，導致外界誤以為她愛耍大牌，她回憶當年她的經紀人甚至會直接對外說：「王俐人很難搞，你盡量罵她！」讓她多年後回想仍感到相當無奈。王俐人也提到，自己後來才知道原來很多綜藝節目錄影都會進行到深夜，但公司卻從未替她接過晚間通告，她表示自己原本一直以為綜藝節目都是白天錄影，直到後來親自參與錄製才發現真相，她更直言其實是公司工作人員懶得上晚班，因此乾脆不替她接相關工作，間接影響她在演藝圈的發展機會。最令外界震驚的是，王俐人還透露自己曾疑似遭遇「潛規則」，她表示公司曾安排她與一名投資者吃飯，對方第一次見面就直接摸她的手，讓她當場相當不舒服，不過公司不僅沒有阻止，之後甚至還暗示她前往香港再度見面。王俐人坦言，自己因為不願接受這些安排，最後不但遭冷凍，還被貼上「難搞」標籤，甚至直言：「因為我沒有要潛規則，所以我就被封殺。」